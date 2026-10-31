Co spojuje sekundu jeřába a lva?

Co kdybychom slovo sekunda napsali s velkým S a vyměnili písmenko k za c. Rázem se nám z časové jednotky vynořil výtvarník Arthur Secunda, původem Američan a tak trochu světoběžník. Jeho roky tady na Zemi jsou ohraničené daty 1927–2022. Narodil se v Americe a pracoval i v různých částech světa. Ve Švýcarsku, Paříži, Japonsku…
Byl proslulý technikou koláže z trhaného papíru. Což je celkem zajímavá historka, jak k této technice došel. Arthur Secunda v době svého ženevského působení pracoval na sérii klasických akvarelových maleb krajiny. S některými svými rozpracovanými díly však nebyl spokojený. V momentě umělecké frustrace vzal nepovedené akvarely a vzteky je roztrhal na kusy a po chvilce uviděl, že roztrhané papíry se tak nějak samy poskládaly do obrazce, ze kterého byl absolutně nadšený. Uvědomil si, že trhané kusy papíru mu dávají mnohem větší svobodu v komponování prostoru než samotný štětec. A tak vznikla jeho poněkud netradiční technika, kterou můžete vidět na jednom z podšálků, které jsme právem zařadili do naší sbírky mezinárodního designového porcelánu.
Jeřáb je výborný letec, dokáže bez „mezipřistání“ uletět tisíce kilometrů a navíc má přezdívku „posel nebes“. V mnoha kulturách je jeřáb považován za symbol štěstí, dlouhověkosti, moudrosti a ostražitosti. Jaké lepší logo by si mohla německá letecká společnost Lufthansa přát?
A lev? Symbol německé řemeslné hrdosti a prémiové kvality porcelánky Hutschenreuther vznikl už v roce 1857, respektive symbol lva byl oficiálně zaveden v roce 1919 pro továrnu v Selbu.
Tak a teď bychom to mohli vše spojit do jednoho, tedy ne my, ale milovník a mecenáš umění Rolf Meißner, velmi výrazná postava německé poválečné umělecké scény. Právě on v Hamburku založil a vedl jak galerii, tak vydavatelství Meißner Edition.
Meißner patřil k průkopníkům myšlenky, že velké firmy by neměly dělat jen nudnou reklamu, ale měly by investovat do skutečné kultury. Právě on osobně přesvědčil vedení Lufthansy, aby v 80. letech spustilo ambiciózní projekt dostat umění blíže mezi lidi a nabídlo pasažérům v první třídě zážitek na úrovni světových galerií.
Mohli jste tak ve výšce 10 000 m obdivovat nejen Zemi dole, ale i umění ze Země nahoře v podle podobě hutschenreutherského porcelánu s limitovanou edicí věhlasných umělců.
Teď můžete namítnout, že slogan Rolfa Meißnera dostat umění blíže lidem platilo opět pro bohatší klientelu, která si mohla dovolit letenku Lufthansy v 1. třídě, a máte pravdu.
My vám však chceme dopřát zážitek zcela zadarmo, tedy pokud jste si zakoupili naši muzejní knihu "Staré krásnosti vypravují" (vyjde příští rok na jaře a bude obsahovat různé zajímavé příběhy, které naše exponáty odhalují, už nyní však můžete sledovat naše muzeum Staré krásnosti na sociálních sítích), tak jste něco málo zaplatili, ale určitě je to méně než letenka first class od Lufthansy.
Takže, představte si, že se nacházíte nad mraky, je jasná viditelnost, průběh letu klidný. Letuška mile nalévá kávu do porcelánu firmy Hutschenreuther a vy se můžete kochat nejen výhledem, ale i naprosto neotřelým nápadem z trhaného papíru umělce Arthura Secundy.