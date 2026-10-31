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Vonnová je fanatička, tvrdí Bank. Americké legendě věří i po děsivém pádu

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Dvaačtyřicetiletá Lindsey Vonnová se stále zotavuje z vážného zranění, které utrpěla při olympijském sjezdu. Přestože komplikovaná zlomenina nohy ohrožuje pokračování její kariéry, někdejší trenér Ester Ledecké Tomáš Bank věří, že americká legenda ještě neřekla poslední slovo. Podle českého odborníka dokonce mohla na olympiádě triumfovat i s přetrženým zkříženým vazem.
Vonnová je fanatička, tvrdí Bank. Americké legendě věří i po děsivém pádu

Vonnová je fanatička, tvrdí Bank. Americké legendě věří i po děsivém pádu

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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