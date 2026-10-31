Postavili nám montovaný dům na ploše 77 m2. Byli jsme v šoku, co jsme našli uvnitř

V přízemní stavbě s jednoduchým půdorysem se podařilo oddělit společenskou a klidovou část. Po vstupu se ocitneme v menší předsíni, odkud se pokračuje do hlavní obytné místnosti. Kuchyň, jídelna a obývací kout zde tvoří jeden celek. Z chodby se pak vstupuje do ložnice rodičů, dětského pokoje a další menší místnosti, která může sloužit jako pracovna nebo pokoj pro hosty. Nechybí koupelna, technické zázemí ani malá komora. Každý člen rodiny má své místo, přestože celý dům zabírá jen 77 metrů čtverečních.
U menších staveb je to dispozice, co rozhoduje o tom, jestli bude malý dům působit stísněně, nebo v něm bude mít každý člen domácnosti dostatek soukromí. Při plánování podobné stavby se vyplatí myslet nejen na počet místností, ale také na jejich vzájemné propojení, úložné prostory a každodenní provoz.
Otevřený obývací prostor ušetří cenné metry
Jednou z největších chyb při navrhování malého domu je snaha rozdělit každou část interiéru samostatnou příčkou. Několik menších místností může na stejné ploše působit mnohem stísněněji než jeden dobře uspořádaný celek.
Proto se u menších rodinných domů osvědčuje propojení kuchyně, jídelny a obývacího pokoje. Na společný prostor lze vyhradit přibližně 23 až 27 metrů čtverečních. Kuchyňská linka může být umístěna podél jedné stěny, jídelní stůl poblíž kuchyně a sedačka v části určené k odpočinku.
Důležité je nepřehánět to s velikostí nábytku. Rohová sedačka přes půl místnosti nebo mohutný jídelní stůl pro osm lidí mohou zbytečně zabrat místo. Vhodnější jsou lehčí kusy nábytku, menší rozkládací stůl a kuchyňské skříňky až ke stropu.
Otevřený prostor navíc lépe využívá denní světlo. Větší okna a prosklené dveře mohou interiér opticky propojit s terasou nebo zahradou.
Tři ložnice se vejdou, ale vyžadují přesný plán
Ani rodina s dětmi nemusí automaticky potřebovat velký dům. Na ploše 77 metrů čtverečních lze při vhodném dispozičním řešení vytvořit tři menší ložnice, společenskou místnost, koupelnu i technické zázemí. Záleží však na tom, zda jde o jednopodlažní, nebo patrový dům.
U patrové varianty lze přízemí věnovat společnému životu a nahoře vytvořit klidovou zónu. Schodiště ale samo zabere část užitné plochy, proto je důležité jeho umístění promyslet už při návrhu. Prostor pod ním se dá využít pro vestavěnou skříň, úklidové potřeby nebo menší domácí sklad.
V přízemním domě je zase potřeba počítat s tím, že chodby a přístupové prostory mohou ukrojit poměrně velkou část celkové plochy. Proto se vyplatí navrhnout dispozici tak, aby se do jednotlivých pokojů vstupovalo přímo z krátké chodby a nevznikala zbytečná hluchá místa.
Ložnice nemusí být velké. Dětskému pokoji může stačit plocha kolem 8 až 10 metrů čtverečních, hlavní ložnici přibližně 10 až 12 metrů čtverečních. Podstatné je, aby se do nich vešla postel, skříň a základní vybavení bez komplikovaného obcházení nábytku.
Úložné prostory je potřeba plánovat od začátku
V malém domě se velmi rychle ukáže, jestli projektant myslel na běžné potřeby domácnosti. Kam se uloží vysavač, zimní oblečení, kufry, sportovní vybavení nebo zásoby potravin? Pokud se s těmito věcmi nepočítá už při návrhu, skončí nakonec v obytných místnostech.
Praktickým řešením jsou vestavěné skříně, vysoké kuchyňské skříňky a úložné prostory v místech, která by jinak zůstala nevyužitá. Hodí se také menší technická místnost nebo alespoň samostatná skříň pro pračku, sušičku a úklidové vybavení.
Dobrou službu udělá i nábytek s dvojím využitím. Postel s úložným prostorem, lavice s výklopným sedákem nebo rozkládací jídelní stůl pomohou udržet interiér přehledný.
Montovaná konstrukce může stavbu urychlit
Menší rodinný dům nemusí být nutně zděný. Jednou z možností je montovaná dřevostavba, jejíž jednotlivé konstrukční části se připravují ve výrobě a následně se sestavují na pozemku.
Výhodou může být rychlejší průběh hrubé stavby a menší množství mokrých procesů přímo na staveništi. U některých systémů vznikají stěnové panely včetně části instalací již ve výrobní hale.
Důležité je ale nepodcenit skladbu obvodových stěn, izolaci, vzduchotěsnost a ochranu konstrukce před vlhkostí. Kvalita montáže a správně vyřešené detaily mají na výsledné vlastnosti domu zásadní vliv.
Při výběru dodavatele se vyplatí zajímat nejen o cenu samotné konstrukce, ale také o to, co všechno je v nabídce zahrnuto. Základy, doprava, montáž, okna, rozvody, vytápění nebo dokončení interiéru mohou výslednou cenu výrazně změnit.
Zdroje článku: dnevno.hr, My home, my neighbourhood wellbeing study — Happy Cities, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková