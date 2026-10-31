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Tragická nehoda na Tachovsku. Řidič narazil autem do stromů, na místě zemřel

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K tragické dopravní nehodě došlo v sobotu krátce před pátou hodinou ranní u obce Sytno na Tachovsku. Osobní automobil tam po projetí zatáčky vyjel ze silnice a čelně narazil do stromů. Řidič na místě zemřel, jeho spolujezdkyně utrpěla zranění.
Tragická nehoda na Tachovsku. Řidič narazil autem do stromů, na místě zemřel

Tragická nehoda na Tachovsku. Řidič narazil autem do stromů, na místě zemřel

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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