Ostrava spouští kampaň za bezpečnější pohyb chodců. Rozdávat bude reflexní prvky

Ostrava spouští kampaň za bezpečnější pohyb chodců. Rozdávat bude reflexní prvkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostrava spouští kampaň za bezpečnější pohyb chodců. Rozdávat bude reflexní prvkyZdroj: MP Ostrava
Článek byl publikován 31.10.2026 08:30
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →