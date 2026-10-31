Andrej Babiš pod obrovským tlakem kvůli svému chování na Hradě: Tyto nové fotografie po projevu prezidenta už neobhájí

Komentář: Andrej Babiš po projevu Petra Pavla moc netleskal. Potlesk je sice dobrovolný, ale slušnost by neměla záviset na tom, kdo stojí za pultem.
Někdy se nám v redakci In-Lifestyle.cz zdá, že největší odvahu v české politice vyžaduje ne vyřčení vlastního názoru, ale vydržet několik minut bez demonstrativního trucování. Předávání státních vyznamenání je slavnostní událost, při níž se na chvíli potkávají lidé s různými názory i politickými postoji. Letos se pozornost obrátila také k Andreji Babišovi, jehož reakce na projev prezidenta Petra Pavla nepůsobila zrovna nadšeně. A znovu se řeší otázka, kde končí právo na nesouhlas a začíná obyčejná slušnost.
Potlesk není povinnost. Důstojnost by být měla
Abychom si rozuměli, nikdo nemá povinnost tleskat na povel, dokonce ani premiér. Pokud se Andrejovi Babišovi prezidentův projev nelíbil, nemusí předstírat nadšení. Politika není školní besídka, kde se očekává potlesk, i když je básnička mimo. U vrcholných politiků bychom ale čekali víc než okázalé dávání najevo, že nás někdo nezajímá. Ne proto, že musí bezvýhradně souhlasit s prezidentem, ale protože reprezentují zemi, ne jen své ego a stranickou značku. Rozdíl mezi nesouhlasem a malicherností je někdy v tom, zdali člověk dokáže zachovat důstojnost, i když zrovna neposlouchá někoho, s kým by šel dobrovolně na pivo.
Ostatně, předávání státních vyznamenání není stranický sjezd ani souboj o to, kdo koho lépe přehlédne. Je to státní událost, při níž by měly osobní a politické antipatie alespoň na chvíli ustoupit do pozadí. Nikdo neočekává, že se z politických rivalů po vstupu do Vladislavského sálu stanou přátelé. Jen by bylo příjemné, kdyby dospělí lidé ve vrcholných funkcích občas předvedli, že umí zvládnout i nesouhlas bez teatrálních gest.
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Když se z potlesku stane politická disciplína
Z jednoho televizního záběru samozřejmě nelze spolehlivě vyčíst, co si Babiš myslel nebo proč v danou chvíli reagoval určitým způsobem. Označit ho rovnou za nevychovaného by proto bylo stejně ukvapené jako považovat každý potlesk za důkaz státnické moudrosti. Z toho důvodu jsme se na něj také obrátili s otázkou, proč se po projevu prezidenta Petra Pavla nepřipojil k potlesku, případně reagoval jen velmi zdrženlivě. Zajímalo nás také, jak hodnotil obsah prezidentova projevu. Do vydání tohoto článku nám však odpověď nedorazila.
V podstatě stejná věc se přitom propírala už loni, i tehdy se mluvilo o tom, že netleskal a chvílemi měl dokonce klimbat, jak psal Blesk. Tehdy se premiér k situaci vyjádřil na svých sociálních sítích s tím, že televize ho zabrala zrovna ve chvíli, kdy měl pouze přivřené oči a opravdu zrovna příliš netleskal. Neměla být pravda, že by spal, ani že by nedal najevo gratulace. S trochou ironie také dodal, že příště udělá raději mexickou vlnu. Té jsme se tedy letos nedočkali, ale je pravda, že o její vhodnosti by se dalo rovněž silně pochybovat.
Nejde o to, jestli Babiš tleskal dost hlasitě, nebo zda se měl usmívat. Jde o to, že od lidí v nejvyšších funkcích můžeme čekat jistou úroveň vystupování i ve chvíli, kdy jim není někdo po chuti. Nebo hlavně v takové chvíli, bylo by to minimálně vstřícné gesto a ukázka toho, že názorové rozdíly nejsou to nejdůležitější ve vztahu dvou oponentů.
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Autorský komentář redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Andrej Babiš na Hradě ukázal, jak rychle se vytrácí slušnost. Že prezidentovi nezatleskal, mnohé zklamalo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.