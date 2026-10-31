Pevnost Dobrošov rozšíří zázemí pro turisty. Kiosek bude stát 9,5 milionu

Pevnost Dobrošov rozšíří zázemí pro turisty. Kiosek bude stát 9,5 milionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pevnost Dobrošov rozšíří zázemí pro turisty. Kiosek bude stát 9,5 milionuZdroj: Královéhradecký kraj
Článek byl publikován 31.10.2026 08:05
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →