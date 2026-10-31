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Pevnost Dobrošov rozšíří zázemí pro turisty. Kiosek bude stát 9,5 milionu

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Královéhradecký kraj buduje v areálu prvorepublikové pevnosti Dobrošov na Náchodsku nové zázemí pro turisty. Stavební práce začaly v září a dokončené mají být příští rok na jaře. Za vybudování kiosku zaplatí kraj téměř 9,5 milionu korun. Stavba navazuje na nedávnou rozsáhlou rekonstrukci pevnosti.
Pevnost Dobrošov rozšíří zázemí pro turisty. Kiosek bude stát 9,5 milionu

Pevnost Dobrošov rozšíří zázemí pro turisty. Kiosek bude stát 9,5 milionu

Zdroj: Královéhradecký kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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