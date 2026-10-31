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Závislosti, problémy a zápas v kleci. Fenin a Kocián kdysi pobláznili Česko, dnes nad nimi lidé kroutí hlavou

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Před pár dny se v ústecké kleci potkali dva muži, které kdysi zbožňovaly miliony Čechů. Tentokrát je ale spojoval hlavně příběh pádu.
Martin Kocián

Martin Kocián

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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