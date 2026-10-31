Závislosti, problémy a zápas v kleci. Fenin a Kocián kdysi pobláznili Česko, dnes nad nimi lidé kroutí hlavou

Martin Fenin dal při bundesligovém debutu hattrick a stal se symbolem českého fotbalového talentu v Německu. Martin Kocián jako člen Luneticu vyprodával stadiony a prodával statisíce desek. VIPŽivot připomíná, že oba
patřili k největším jménům české popkultury přelomu tisíciletí. Dnes se potkávají v hlavním zápase freak-fightového galavečera CLASH 17 v Ústí nad Labem, ne jako sportovci, ale jako postavy drsného příběhu, který se dá zpoplatnit. Fenin Kociána porazil ve druhém kole technickým knockoutem. Jenže výsledek zápasu je to nejméně zajímavé na celé věci. Dva vrcholy, které zmizely přes noc
17. května 2008 nastoupil dvacetiletý Fenin za Eintracht Frankfurt proti Duisburgu. Tři góly. Bundesliga ho dodnes vede mezi hráči, kteří vstřelili hattrick při debutu, výjimečný milník, který drží jen hrstka jmen za celou historii soutěže. Odehrál 89 bundesligových zápasů a
vypadalo to na kariéru, o které se bude mluvit dekády. Kocián měl jiný typ slávy, ale stejně intenzivní. Lunetic na přelomu devadesátých a nultých let podle Českého rozhlasu prodával statisíce nosičů, sbíral nominace na Českého slavíka a generoval teenagerskou mánii srovnatelnou s tím, co v západní Evropě dělali Backstreet Boys. A pak to skončilo. U obou rychle a tvrdě. Zdroj fotografie: Nextfoto
Fenin v rozhovoru pro
FIFPRO v roce 2021 popsal, jak zůstával doma a pil. Absolvoval léčbu. V červenci 2024 ale řekl německému Bildu, že po odchodu z léčebny znovu pije každý den. Relaps, veřejně přiznaný, bez obalu. U Kociána je příběh jiný, ale stejně strmý. V roce 2017 stanul před soudem za napadení přítelkyně; znalecký posudek v kauze pracoval se závěrem o závislosti na pervitinu. Dostal podmínku. Před zápasem na CLASH 17, v novém rozhovoru pro Hitrádio North Music sám řekl: „Drogy vám seberou všechno.“ Věta, která zní jako varování i jako životopis zároveň. Jak se z pádu stává byznys
Tady by příběh mohl skončit, dva muži, kteří se potýkají s démony, hledají cestu zpátky. Jenže v Česku roku 2026 se z takového příběhu dělá produkt. Fenin se v prosinci 2024 objevil v placeném podcastu Red Card, který na platformě Forendors provozuje Tomáš Řepka. Předplatné stojí od 159 korun měsíčně. Reakce byly tvrdé, diváci popisovali, že
Fenin působil zjevně mimo kondici. Řepka se bránil slovy „nejsem zaopatřovací ústav“. Kritika ale nemířila na Řepku. Mířila na systém, který z viditelné intoxikace dělá „autentický obsah“.
CLASH 17 je další vrstva téhož modelu. Organizace Clash of the Stars, kterou podle Médiáře založil promotér Tomáš Linh Le Sy, už dávno není garážový projekt. V prosinci 2025 získala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licenci pro internetové vysílání jako „zábavně-sportovní program“. Má vlastní PPV distribuci, mediální akreditace i skupinové licence pro bary za 3 499 korun za galavečer. Je to
infrastruktura postavená na jediném palivu: známá jména, silné emoce, kontroverzní příběhy. Fenin versus Kocián do tohoto stroje zapadl dokonale. Dva padlí idolové, nostalgie, skandál, závislosti. Nejsou první, nebudou poslední
Fenin a Kocián nejsou v českém kontextu ojedinělí. Robert Kodym z kapely Lucie veřejně mluvil o dvouměsíční léčbě v Červeném Dvoře a o tom, že „alkohol už není můj kamarád“; jeho příběh ale směřoval ke stabilizaci, ne k další monetizaci. Vít Starý z Mandrage se po drogových problémech a rozpadu kapely ozval v roce 2024 z invalidního vozíku se vzkazem „Vrátím se“. Každý z těchto příběhů má jinou trajektorii. Co je spojuje, je mechanismus:
prudký vzestup, snadný přístup k látkám, pocit nedotknutelnosti a pak volný pád, který veřejnost sleduje se směsí soucitu a voyeurismu. A zatímco Kodym se stáhl a léčil, Fenin s Kociánem zůstali na scéně a teď i v kleci. A lidé nad nimi kroutí hlavou.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová