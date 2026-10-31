Velký kvíz o moravských pochoutkách: Pro mnohé Pražáky bude těžké získat i 6/10 bodů

Moravská kuchyně je plná pokrmů, jejichž názvy mohou zaskočit i zkušeného kuchaře. Zahýbance, bacóchy, hertepláky nebo valašský kontrabáš: každý kraj Moravy si vypěstoval vlastní speciality s vlastními jmény. Víte, co se za nimi skrývá?
Nejde jen o zaprášené recepty ze sešitů po prababičce, které se vytáhnou jednou za rok na slavnosti v kroji. Slovácké koláčky se pořád pečou na svatby, dolky se na Hané dál podávají k vydatným polévkám a meruňková omáčka k drůbeži na jižní Moravě nepůsobí nijak výstředně. Horší to bývá, když se začnete ptát podrobněji. Odkud přesně jídlo je? Co do něj patří a co už je jen rodinná úprava? A jak se vlastně jmenovala ta příloha, kterou babička nikdy nevysvětlovala, protože přece „to každý ví“?
Moravská kuchyně: každý kraj jinak
Moravu v kuchyni nejde pohodlně shrnout do jedné škatulky. Valašsko, Haná, Slovácko, Horácko, každá oblast měla trochu jiné suroviny, jiné podmínky i vlastní řeč kolem vaření. Na Valašsku se dělal valašský kontrabáš, syté jídlo z brambor, pohanky a uzeného masa. Do kopců a k těžší práci se takové jídlo hodilo. Ze sladkých jídel nelze vynechat tradiční valašský frgál, tedy velký kulatý koláč z kynutého těsta s bohatou náplní.
Na Hané zase narazíte na bacóchy. Označují se tak pokrmy z kynutého těsta a mimo region ten název často vyvolá spíš nejistý pohled než okamžité pochopení. Podobně nenápadně znějí hertepláky (zvané i přesňáky nebo peciválky). Jsou to hanácké placky z vařených brambor, obvykle plněné povidly a posypané mákem. Kdo je nezná, podle názvu by hádal leccos. Zahýbance jsou v základu velmi podobné, opět se připravují z bramborového těsta, ovšem naplní se, přehnou napůl a poté se pečou. Náplň se mění podle kraje.
Koláčky, koláče a jedno záhadné slovo
Moravské koláče by vystačily na samostatné vyprávění, a kdyby se u toho sedělo u kávy, nejspíš i na delší spor. Slovácké koláčky, někdy zvané vdolečky, mívají tvarohovou náplň, navrchu povidla a drobenku; v některých rodinách se přidávají i ořechy. Bez nich si pořádnou slováckou svatbu řada lidí ani neumí představit. Jinam patří pajerské koláče, tradiční pochutina z okolí Jihlavy, historicky spojená s německy mluvícím obyvatelstvem Horácka.
A pak je tu slovo dvojctihodné. Zní skoro jako něco z obřadní síně, ale význam je docela praktický: dvě složky v jednom jídle. Nejčastěji se tím myslí svatební koláčky, kde se potká tvaroh s povidly. Stejné označení se ale může použít i pro zelí, napůl kysané a napůl čerstvé, případně pro polévku z králičího masa s kuřecími drobky. Jeden název, několik podob. Záleží na kraji, někdy i na konkrétní kuchyni.
Kdo většinu těchto názvů pozná bez dlouhého přemýšlení, v moravské kuchyni se nejspíš jen tak neztratí. Opatrnost je ale na místě, některé otázky v kvízu dokážou potrápit i lidi, kteří mají pocit, že je u plotny už nic nepřekvapí.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Ústav práva, Top recepty, DoJihlavy, NaValašsko, StředníMorava, Wikipedie
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