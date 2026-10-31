Stylistka hodnotí outfity Ramby a Havlové na premiéře Houpaček: „Tereza se nebála a udělala dobře“

Tereza Ramba a Dagmar Havlová se společně objevily na premiéře filmu Houpačky a rozhodně nezůstaly bez povšimnutí. Zatímco jedna vsadila na satén a výrazný leopardí kabát, druhá zvolila elegantní černou.
Slavnostní premiéra nového filmu Houpačky se nesla nejen ve znamení filmových emocí, ale také zajímavé módy. Do pražského kina Lucerna dorazily společně Tereza Ramba a Dagmar Havlová, které ve snímku ztvárňují matku a dceru. Tentokrát však nešlo jen o jejich herecké výkony. Obě dámy si totiž připravily outfity, které rozhodně nešlo přehlédnout. Zatímco Ramba překvapila odvážnou kombinací saténu a leopardího vzoru, Havlová zůstala věrná elegantní černé. V redakci In-Lifestyle jsme se podívali na jejich módní volby a zajímalo nás také, jak je ohodnotí naši čtenáři.
Na premiéře ukázaly, že si rozumějí i mimo filmové plátno
Premiéra filmu Houpačky režiséra Bohdana Slámy se uskutečnila v pražském kině Lucerna. Nový snímek, který vstoupí do českých kin 5. listopadu, vypráví příběh dvou žen, jejichž životy se nečekaně propojí. Dagmar Havlová hraje Zdenu, svobodomyslnou vdovu, která si chce i přes nesouhlas své rodiny žít po svém. Tereza Ramba představuje její dceru Janu, která se o maminku až příliš stará a její snaha o pomoc se ne vždy setkává s pochopením. Obě herečky tak před kamerou ztvárňují komplikovaný rodinný vztah, ve skutečnosti si ale podle všeho velmi dobře rozumějí.
Na slavnostní večer navíc dorazily společně a fotografům ochotně pózovaly bok po boku. Jejich vzájemná blízkost byla nepřehlédnutelná a obě působily velmi uvolněně. Z módního hlediska se ovšem vydaly každá trochu jiným směrem. Dagmar Havlová vsadila na nadčasovou černou, kterou oživila zajímavými detaily a výraznými šperky. Tereza Ramba naopak zvolila mnohem extravagantnější kombinaci, v níž hrály hlavní roli saténové šaty a nepřehlédnutelný kabát.
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Tereza Ramba sáhla konkrétně po dlouhých saténových šatech v jemném champagne odstínu. Model na tenkých ramínkách měl splývavý střih a hlubší výstřih, díky kterému působil velmi žensky a trochu připomínal luxusní noční košilku. Nejvýraznějším prvkem celého outfitu byl ale bezpochyby objemný kabát s leopardím vzorem, který herečka nechala ležérně přehozený přes ramena. Celý model doplnila špičatými lodičkami zdobenými třpytivými kamínky.
„Tereza se nebála výrazného vzoru a udělala dobře. Leopardí kabát v kombinaci s jemnými saténovými šaty vytváří zajímavý kontrast. Líbí se mi, že jeden kousek je extravagantní, zatímco zbytek outfitu zůstává poměrně jednoduchý. Celek působí žensky, sebevědomě a má šmrnc,“ zhodnotila stylistka Jitka Vostrá a dodala, že jde o styling, který rozhodně není pro každého, ale na slavnostní večer má své kouzlo. Foto: Nextfoto, Dagmar Havlová a Tereza Voříšková Ramba na premiéře filmu Houpačky
Dagmar Havlová naopak zůstala u své oblíbené černé, tentokrát ji ale pojala trochu netradičně. Zvolila široké kalhoty a dlouhý splývavý vrchní díl, pod kterým měla černý model se saténově lesklými klopami a výrazným zavinovacím efektem v pase. O zajímavé detaily se postaraly visací náušnice ve stříbrných tónech a dlouhý náhrdelník zakončený drobným růžovým květem.
„Černá je u Dagmar Havlové sázkou na jistotu a její model působí velmi noblesně. Za trochu problematické považuju to, že větší množství látky vytváří poměrně objemnou siluetu. Oceňuji však zajímavé detaily i výrazné šperky, které celý outfit oživují. Přesto bych se nebála trochu větší odvahy. Výraznější střih nebo barevný doplněk by modelu dodal ještě více energie a překvapivosti,“ pochválila Jitka Vostrá i volbu Dagmar Havlové. Čtenáři rozhodli: Ramba zabodovala o něco více
Zajímalo nás také, jak se outfity slavných hereček líbily našim čtenářům. Rozeslali jsme 426 e-mailů z naší databáze a zpět se nám vrátilo 89 odpovědí. Z nich 91 procent tvořily ženy a 9 procent muži. Výsledek ukázal, že obě herečky si na premiéru vybraly velmi dobře. O něco větší úspěch měla Tereza Ramba, jejíž outfit se líbil 86 procentům hlasujících. Její leopardí kabát v kombinaci se saténovými šaty tak evidentně zaujal i mimo módní redakce. Dagmar Havlová si rovněž vedla velmi dobře. Její černý model získal 71 procent kladných hodnocení. Tentokrát však podle části hlasujících mohla přijít s něčím překvapivějším či jednodušším.
Z odpovědí jsme namátkou vybrali tři hodnocení od našich čtenářů. Jak se jim outfity slavných hereček líbí?
„Tereza Ramba mě moc potěšila. Šaty jsou krásné a ten kabát tomu dodal úplně jiný rozměr. Je vidět, že se nebojí zkoušet různé vzory a umí si s tím hrát.“ – Zlata D.
„Paní Havlová vypadá úžasně jako vždycky. Černá jí sluší, ale asi bych jí přála něco trochu výraznějšího. Má na to, aby si mohla dovolit i odvážnější model.“ – Mirka K.
„Oběma to moc slušelo, každá je úplně jiná, každá má něco do sebe. Tady bych se rozhodovala opravdu těžko.“ – Alena P.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Stylistka hodnotí outfity Ramby a Havlové na premiéře Houpaček: „Tereza se nebála a udělala dobře“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.