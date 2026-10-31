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Stylistka hodnotí outfity Ramby a Havlové na premiéře Houpaček: „Tereza se nebála a udělala dobře“

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Tereza Ramba a Dagmar Havlová se společně objevily na premiéře filmu Houpačky a rozhodně nezůstaly bez povšimnutí. Zatímco jedna vsadila na satén a výrazný leopardí kabát, druhá zvolila elegantní černou.
Fotografie Dagmar Havlové a Terezy Voříškové Ramby

Fotografie Dagmar Havlové a Terezy Voříškové Ramby

Zdroj: Foto: Nextfoto, Dagmar Havlová a Tereza Voříšková Ramba na výročních filmových cenách Český lev za rok 2023
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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