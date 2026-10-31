Xbox Game Pass má na listopad už devět her. Dorazí Football Manager 27 i horor s gobliny

Foto: Magnific
Microsoft zatím nepředstavil kompletní listopadovou nabídku
Xbox Game Passu, přesto už mají předplatitelé jasno o nejméně devíti hrách, které se během první poloviny měsíce objeví ve službě. Vedle očekávaného Football Manageru 27 se připravují kooperativní horory, strategické hry i nezávislá dobrodružství. Nabídku navíc rozšířily dvě další potvrzené novinky, které ve starších přehledech chybějí.
Zajímavé je především rozložení jednotlivých premiér. Prvních devět titulů dorazí mezi 2. a 11. listopadem, takže hráči nebudou muset čekat na druhou polovinu měsíce. Nejde přitom výhradně o úplně nové hry. Některé teprve vstupují na konzole Xbox, zatímco jiné přecházejí z předběžného přístupu do plné verze.
Xbox game pass
Foto: Magnific
Devět her během deseti dnů
Listopad odstartuje 2. listopadu hra
Gravhounds, kooperativní akce pro jednoho až čtyři hráče. Hlavními postavami jsou geneticky upravení psi, kteří na nepřátelských planetách budují základny, sbírají suroviny a bojují s mimozemskými protivníky. Hra vstupuje do programu Game Preview, takže půjde o rozpracovanou verzi, kterou budou vývojáři dále rozvíjet.
O den později, 3. listopadu, dorazí
Pit of Goblin. V tomto kooperativním hororu se hráči ujmou malých goblinů, kteří prozkoumávají nebezpečné podzemí, vyhýbají se pastem a snaží se získat potravu pro svého vládce. Hra kombinuje hororovou atmosféru s poněkud absurdním humorem a umožňuje společné hraní s přáteli.
Čtvrtého listopadu následuje
VOID/BREAKER, rychlá střílečka z pohledu první osoby postavená na opakovaných pokusech o únik ze systému ovládaného nepřátelskou umělou inteligencí. Titul již existuje v předběžném přístupu na PC. Listopadové vydání přinese plnou verzi 1.0 a dostupnost na konzolích Xbox Series X|S.
Fanoušci logických her dostanou 5. listopadu
Escape Academy 2: Back 2 School. Pokračování únikové adventury rozšiřuje původní koncept o otevřený školní kampus, ve kterém budou hráči řešit hádanky a odhalovat záhadu spojenou s akademií. Zachována zůstává možnost společného hraní na rozdělené obrazovce i prostřednictvím internetu. Football Manager 27 nebude jediným tahákem
Nejvíce titulů připadá na 10. listopadu. Právě tehdy vychází
Football Manager 27, další ročník populárního fotbalového simulátoru. Vývojáři ze Sports Interactive slibují přepracovanou navigaci, upravené uživatelské prostředí a další změny v řízení klubu i samotných zápasech.
Zájemci si mohou Football Manager 27 vyzkoušet ještě před oficiální premiérou. Časově omezená bezplatná předběžná verze je dostupná od 29. října do 3. listopadu a rozehrané kariéry bude možné převést do plného vydání. Od 10. listopadu bude hra součástí příslušných variant Game Passu.
Ve stejný den dorazí
Warhammer Survivors, akční hra inspirovaná principy Vampire Survivors. Hráči se postaví početným vlnám nepřátel za postavy z univerz Warhammer 40,000 a Warhammer Age of Sigmar. Za vývojem stojí studio Auroch Digital, které má zkušenosti s akčním Warhammerem díky hře Boltgun.
Do nabídky se 10. listopadu přidá také
TANUKI: Pon’s Summer. Neobvyklé dobrodružství sleduje tanukiho Pona, který rozváží zásilky na BMX, seznamuje se s obyvateli městečka a shání prostředky na obnovu místní svatyně. Hráči se mohou věnovat také různým aktivitám včetně sportování nebo přípravy sushi.
Jedenáctého listopadu přijdou další dvě hry.
Hope in the City nabídne příběhovou detektivní adventuru o dospívající dívce pátrající po zmizelých rodičích. Při vyšetřování využívá pozorovací schopnosti a skicák, do kterého zaznamenává důležité stopy.
Druhou novinkou bude
Thronefall, minimalistická strategie kombinující budování království s obranou proti nepřátelským útokům. Během dne hráči rozvíjejí hospodářství a opevnění, v noci se snaží ubránit své území. Současně s konzolovým vydáním dorazí také rozšíření Craaghelm.
Pro předplatitele je důležitá ještě jedna listopadová změna.
Football Manager 26 a jeho konzolová edice opustí Game Pass 10. listopadu, tedy v den uvedení nového ročníku. Kdo chce pokračovat v rozehrané kariéře ve starší verzi, měl by s tím počítat.
Výčet devíti her představuje dosud potvrzené listopadové přírůstky, nikoli definitivní nabídku celého měsíce. Microsoft může další tituly oznámit v pravidelných aktualizacích služby. Dostupnost jednotlivých her se navíc liší podle předplatného a platformy.
Zdroj:
https://news.xbox.com/en-us/2026/10/30/next-week-on-xbox-new-games-for-november-2-to-6
https://www.gamespress.com/it/YOUVE-GOT-MAIL-CRITICAL-REFLEX-DENKIWORKS-REVEAL-NOVEMBER-10-RELEASE-D
https://www.gamespress.com/fr/Hope-in-the-City-Available-for-Pre-Order-and-Pre-Install-on-XBOX-Launc