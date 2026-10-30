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Místo přednášek protesty za média. Brněnské vysoké školy uvolní studenty z výuky

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Brněnské vysoké školy reagují na plánované protesty za nezávislost veřejnoprávních médií a svobodu kultury. Zatímco studenti FaVU VUT budou mít volno celý den, JAMU přeruší výuku odpoledne. Ostatní univerzity zatím plošná opatření nechystají.
Místo přednášek protesty za média. Brněnské vysoké školy uvolní studenty z výuky

Místo přednášek protesty za média. Brněnské vysoké školy uvolní studenty z výuky

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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