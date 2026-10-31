Noční požár na silnici I/35 poblíž Hrádku. Kabinu náklaďáku pohltily plameny

Noční požár na silnici I/35 poblíž Hrádku. Kabinu náklaďáku pohltily plamenyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Noční požár na silnici I/35 poblíž Hrádku. Kabinu náklaďáku pohltily plamenyZdroj: Hasiči Hrádek nad Nisou
Článek byl publikován 31.10.2026 08:57
V rámci šestnáctého kola Tipsport extraligy zamířili Bílí Tygři na venkovní led Rytířů. Zde svěřenci Jiřího...
Sobotní fotbalové utkání Chance Ligy mezi FK Jablonec a SK Slavia Praha doprovodí rozsáhlá bezpečnostní a...
Liberecký kraj čeká sychravý podzimní víkend plný mlh, deště a nízkých teplot. Převládat bude oblačnost,...
Nově zvolený senátor Martin Půta sice oznámil, že se vzdá postu libereckého hejtmana, zároveň se ale...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →