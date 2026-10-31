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Noční požár na silnici I/35 poblíž Hrádku. Kabinu náklaďáku pohltily plameny

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V pátek pozdě večer vyjížděli hasiči k požáru nákladního vozidla na silnici I/35 mezi Hrádkem nad Nisou a Bílým Kostelem nad Nisou. Plameny zcela zasáhly kabinu auta a silnice musela být po dobu hasebních prací zcela uzavřena.
Noční požár na silnici I/35 poblíž Hrádku. Kabinu náklaďáku pohltily plameny

Noční požár na silnici I/35 poblíž Hrádku. Kabinu náklaďáku pohltily plameny

Zdroj: Hasiči Hrádek nad Nisou
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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