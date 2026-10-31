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Struff vyřadil Djokoviće. Teď ale v Basileji narazí na Lehečku, kterého ještě nikdy neporazil

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Jiří Lehečka postoupil do semifinále turnaje v Basileji bez ztráty jediného setu. Proti domácímu Jérômu Kymovi vyhrál 6:4, 6:2 a dnes ho čeká Jan-Lennard Struff, který už na turnaji ukončil cestu Novaka Djokoviće. Český tenista však má proti německému soupeři bilanci, jež z něj dělá velmi nepříjemného protivníka.
Struff vyřadil Djokoviće. Teď ale v Basileji narazí na Lehečku, kterého ještě nikdy neporazil

Struff vyřadil Djokoviće. Teď ale v Basileji narazí na Lehečku, kterého ještě nikdy neporazil

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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