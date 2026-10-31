Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kaiser rozpoutal drsnou válku mezi Rajchlem a Hřebejkem: Obvinění vystřídaly osobní urážky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Názor Oldřicha Kaisera na zrušení koncesionářských poplatků rozpoutal pořádnou bouři. Režisér Jan Hřebejk se do herce ostře pustil, na jeho obranu se vzápětí postavil poslanec Jindřich Rajchl.
Fotografie Jana Hřebejka

Fotografie Jana Hřebejka

Zdroj: Foto: NextFoto, Jan Hřebejk na premiéře filmu Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:10

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Stylistka hodnotí outfity Ramby a Havlové na premiéře Houpaček: „Tereza se nebála a udělala dobře“
Stylistka hodnotí outfity Ramby a Havlové na premiéře Houpaček: „Tereza se nebála a udělala dobře“
Andrej Babiš pod obrovským tlakem kvůli svému chování na Hradě: Tyto nové fotografie po projevu prezidenta už neobhájí
Andrej Babiš pod obrovským tlakem kvůli svému chování na Hradě: Tyto nové fotografie po projevu prezidenta už neobhájí

Komentář: Andrej Babiš po projevu Petra Pavla moc netleskal. Potlesk je sice dobrovolný, ale slušnost by...

Miloš Zeman se drsně opřel do státních vyznamenání: Schytali to hosté i samotný prezident Pavel
Miloš Zeman se drsně opřel do státních vyznamenání: Schytali to hosté i samotný prezident Pavel

Komentář: Miloš Zeman opět nešetří jedovatými poznámkami. Nesouhlasit může, ale bývalému prezidentovi by...

Veronika Žilková odtajnila odvrácenou stranu slávy. Kvůli ošklivému úrazu u hýždě si prošla peklem
Veronika Žilková odtajnila odvrácenou stranu slávy. Kvůli ošklivému úrazu u hýždě si prošla peklem

Veronika Žilková popsala, že sláva umí bolet i doslova. Vedle ztráty soukromí připomněla i ponižující...

Vladimír Polívka už 10 let opravuje dům po slavných rodičích: Dnes je celý objekt naprosto k nepoznání
Vladimír Polívka už 10 let opravuje dům po slavných rodičích: Dnes je celý objekt naprosto k nepoznání

Vladimír Polívka má v současnosti jasno v tom, co je pro něj nejdůležitější. Veškerý volný čas se snaží...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.