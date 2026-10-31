Kaiser rozpoutal drsnou válku mezi Rajchlem a Hřebejkem: Obvinění vystřídaly osobní urážky

Názor Oldřicha Kaisera na zrušení koncesionářských poplatků rozpoutal pořádnou bouři. Režisér Jan Hřebejk se do herce ostře pustil, na jeho obranu se vzápětí postavil poslanec Jindřich Rajchl.
Spor, který začal názorem herce Oldřicha Kaisera na koncesionářské poplatky, přerostl v ostrou slovní přestřelku mezi režisérem Janem Hřebejkem a poslancem Jindřichem Rajchlem. Do konfliktu se vložily i další známé osobnosti a sociální sítě se rychle zaplnily vyhrocenými komentáři. Rajchl se rozhodl Hřebejka nešetřit a pustil se do jeho filmové tvorby i osobního života. Režisér, který si přitom ve stejném týdnu převzal státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla, odpověděl s pořádnou dávkou ironie. Naše redakce In-Lifestyle sledovala, jak se z původní debaty o televizních poplatcích stala osobní přestřelka, a zajímalo nás, jak situaci vnímají naši čtenáři.
Kaiserův názor na poplatky vyvolal ostrou reakci Hřebejka
Všechno odstartovalo krátké video Oldřicha Kaisera, ve kterém se herec vyjádřil k budoucnosti koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. „Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky. Dokonce i Ukrajina je neplatí,“ prohlásil ve videu. Jeho slova vyvolala rozporuplné reakce. Zatímco někteří lidé s hercem souhlasili, jiní mu vyčítali, že se přiklání k názoru, který může ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií.
Kaiserova slova nenechala chladným ani režiséra Jana Hřebejka. Ten se na sociální síti vrátil k události z předchozí demonstrace a připomněl údajnou Kaiserovu zprávu hereckému kolegovi Jiřímu Lábusovi. „Po té předchozí demonstraci napsal Jiřímu Lábusovi, že ‚je mu z těch lidí (demonstrujících) na blití‘. Jestli myslel i Zdeňka Svěráka s Miloněm Čepelkou, nevím. Takže tak. Asi někde ve Vídni s paní Vokatou nadávají na uprchlíky. Každého volba,“ napsal Hřebejk. Z jeho komentáře bylo patrné, že Kaiserův současný postoj vnímá v kontextu jeho dřívějších vyjádření a politických názorů.
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Rajchl se Kaisera zastal a Hřebejkovi nic nedaroval
Do vyostřené debaty následně vstoupil poslanec Jindřich Rajchl, který se rozhodl Oldřicha Kaisera veřejně zastat. Režisérovi naopak adresoval mimořádně ostrá slova. Na Facebooku režiséra popsal jako ožralu, který za posledních 20 let nenatočil jediný solidní film. Vyčetl mu také údajné falešné moralizování a naznačil, že jeho kritika souvisí s obavami o vlastní příjmy z veřejnoprávních peněz.
Režisér si ovšem nenechal Rajchlovy urážky líbit. Na jeho útok reagoval stručně, ale s nepřehlédnutelnou ironií. „Včera jsem byl vyznamenán dokonce několikrát,“ napsal na sociální síti X. Narážel tím nejen na Rajchlova slova, ale také na skutečnost, že si krátce předtím převzal z rukou prezidenta Petra Pavla Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění. Jeho reakce sklidila mezi sledujícími řadu pozitivních ohlasů. Mezi gratulanty se objevil například biochemik Jan Konvalinka nebo hokejista Jiří Hrdina. Ten se režiséra zastal ještě důrazněji: „Honzo, buď v klidu, tenhle de*ent nemůže lidi, jako jsi ty, urazit. Velká gratulace k ocenění! Zaslouženě.“
Včera jsem byl vyznamenán dokonce několikrát https://t.co/oKLmUoaaFI
— Jan Hřebejk (@JanHrebejk) October 29, 2026
Hřebejk se následně vyjádřil také k otázce, zda hodlá na Rajchla kvůli jeho slovům podat trestní oznámení. Jeho odpověď opět neztratila nic z ironického tónu. „Asi by se mi nepodařilo prokázat, že jsem abstinent. Třeba Hitler nepil, ale mně se spíš líbí Churchill, ten pil a dokonce i lépe psal než Adolf. Malovali plus minus stejně, ale já mám prostě jiné životní vzory než pan Jindřich,“ reagoval režisér. Zatímco původní debata se týkala financování veřejnoprávních médií a Kaiserova názoru na poplatky, její pokračování se změnilo v osobní přestřelku. A podle reakcí na sociálních sítích si obě strany našly své zastánce.
A co na to naši čtenáři?
Na In-Lifestyle nás zajímalo, jak celou situaci vnímají naši čtenáři. Anketa, kterou jsme uspořádali, ukázala, že slovní přestřelka mezi Janem Hřebejkem a Jindřichem Rajchlem vzbudila značný zájem. Rozeslali jsme celkem 326 e-mailů kontaktům z naší databáze a zpět se nám jich vrátilo 78. Z odpovídajících tvořily 69 procent ženy, zbytek připadl na muže. Zajímalo nás především to, zda čtenáři souhlasí s Rajchlovou ostrou kritikou režiséra, nebo zda už podle nich politik překročil hranici slušného vyjadřování. Nabídli jsme i možnost celou věc okomentovat.
Většina respondentů (62 %) kritizovala způsob, jakým Jindřich Rajchl na Hřebejka zaútočil. Někteří přitom připouštěli, že s částí jeho výhrad souhlasí, osobní urážky ale považují za nepřijatelné. Vybrali jsme tři názory, které dobře ilustrují rozdílné pohledy na celou kauzu:
„Ať má pan Rajchl na Hřebejka jaký chce názor, takhle by se veřejně vyjadřovat neměl. Kritizovat jeho práci, to jo, ale osobní urážky jsou úplně zbytečný.“ – Oldřich P.
„V tomhle s Rajchlem souhlasím. Kaiser neřekl nic hrozného a Hřebejk by ho neměl veřejně zesměšňovat jen proto, že s ním nesouhlasí. Pak ať se nediví, že to sám schytá.“ – Bedřiška Š.
„Nefandím ani jednomu. Přijde mi, že se dnes vyjadřování na internetu mění v jednu velkou hádku. Hrubnou obě strany a urážky se stávají pořád normálnější věcí. Přitom by mělo být možné nesouhlasit bez toho, aby se lidé navzájem napadali.“ – Karla R.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kaiser rozpoutal veřejnou válku mezi Rajchlem a Hřebejkem: O osobní urážky nebyla nouze byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.