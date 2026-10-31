Nikdy není pozdě: Proč má smysl přestat kouřit i po šedesátce?

Možná si říkáte, že po desítkách letech kouření už nemá cenu přestávat. „Tělo si zvyklo, tak co.“ Jenže lidský organismus umí překvapit v každém věku – a plíce obzvlášť. I když máte pocit, že škody jsou dávno napáchány, tělo se nevzdává a začíná se čistit a regenerovat prakticky ihned po poslední cigaretě.
V České republice je kouření stále největším nepřítelem našich dýchacích cest. Může za drtivou většinou případů rakoviny plic i chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Zrada je v tom, že plíce nebolí. To, že jim dochází dech, často zjistíme až ve chvíli, kdy nám dá zabrat i obyčejná cesta do schodů nebo procházka na nákup. Dobrá zpráva ale je, že úleva přichází překvapivě brzy.
Přidat si roky života? Jde to v jakémkoliv věku
Že se tělo dokáže vzchopit i v seniorském věku, potvrzuje i přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti prof. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.:„Zhruba za rok už by se život bez cigaret mohl projevit na výrazném zlepšení zdravotního stavu. Je prokázáno, že když někdo přestane kouřit i v pozdějším věku, může mu to celkově prodloužit život až o několik let. Čím dříve přestanete, tím delší život budete mít.“
Jakmile dýchací cesty dostanou šanci se nadechnout čistého vzduchu, začnou se samy čistit. Bývalým kuřákům se postupně vrací ztracená kondice, přestává je trápit úporný ranní kašel a výrazně klesá riziko, že je zaskočí infarkt nebo mozková mrtvice. To znamená víc energie na vnoučata, na zahrádku i na klidnější stáří.
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Není to o slabé vůli. Tělo bojuje s chemií
Vyčítáte si, že jste to zkoušeli už několikrát a nevyšlo to? Nezlobte se na sebe. Závislost na tabáku totiž není jen „zlozvyk“, ale skutečné chronické onemocnění. Nikotin si mozek doslova ochočí – naváže se na receptory v nervovém systému a vyplaví vlnu dopaminu, hormonu spokojenosti. Když jeho hladina spadne, tělo okamžitě bije na poplach. Přichází podrážděnost, úzkost, špatná nálada a silná chuť si zapálit.
Není divu, že pokusy postavené čistě na zatnutí zubů selhávají ve více než 95 procentech případů. Tělo zkrátka bojuje proti vám. Dnes už ale nemusíte trpět a spoléhat se jen na pevnou vůli – moderní medicína nabízí pomoc, která abstinenční stavy výrazně mírní: „V léčbě závislosti na tabáku jsou velmi účinné přípravky s cytisiniklinem, jako je například Defumoxan, které se vážou na nikotinové receptory v mozku, pomáhají potlačit abstinenční příznaky a umožňují kuřákovi stabilně fungovat i v situacích, kdy si zapálit nemůže,“ vysvětluje adiktolog Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D.
Nejlepší den je dnes
Nezáleží na tom, jestli kouříte pět, nebo padesát let. Plíce začínají vydechovat úlevou už během prvních hodin a dnů po zhasnutí poslední cigarety. Proč si tedy nezkusit ulehčit každý další krok a nevychutnat si volnější dýchání bez kašle a strachu o zdraví? S dnešní pomocí už na to člověk nemusí být sám.
Zdroje info: Autor, Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D, prof. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Náhledové foto: Pixabay
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