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Nikdy není pozdě: Proč má smysl přestat kouřit i po šedesátce?

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Dennívýzva
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Možná si říkáte, že po desítkách letech kouření už nemá cenu přestávat. „Tělo si zvyklo, tak co.“ Jenže lidský organismus umí překvapit v každém věku – a plíce obzvlášť. I když máte pocit, že škody jsou dávno napáchány, tělo se nevzdává a začíná se čistit a regenerovat prakticky ihned po poslední cigaretě.
kouření

kouření

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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