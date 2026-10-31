Vědci popsali možný podtyp deprese související s biologickými hodinami. Týkat se může části pacientů

Když vnitřní hodiny nejdou podle okolního světa
Náš organismus se řídí přibližně čtyřiadvacetihodinovými biologickými rytmy. Ovlivňují střídání spánku a bdění, tělesnou teplotu i některé hormonální procesy. Pomáhá je nastavovat především světlo, pravidelnost denního režimu a další vnější podněty.
U části lidí s depresí se objevuje pozdní usínání, výrazná ranní únava, dlouhý spánek během depresivních epizod nebo potíže sladit vlastní rytmus s pracovními a školními povinnostmi. Australský tým se rozhodl zjistit, zda takové projevy tvoří rozpoznatelný klinický profil.
Co ukázala studie jedenácti tisíc lidí
Výzkumníci využili údaje 11 380 účastníků australské genetické studie deprese. Vytvořili soubor šesti znaků spojených s rytmem spánku a sezónností obtíží. Přibližně 23 procent účastníků, konkrétně 2 604 lidí, splnilo alespoň tři z navržených kritérií.
Tato skupina v průměru vykazovala závažnější symptomy a dřívější počátek obtíží. Účastníci také častěji uváděli slabší účinek některých běžně používaných antidepresiv a více nežádoucích účinků. Genetické analýzy odhalily souvislosti s některými rysy spánku, náladových poruch a metabolismu.
Proč to není nový jednoduchý test
Studie byla observační a významná část údajů pocházela ze sebehodnocení. Nedokazuje proto, že posunutý spánek depresi přímo způsobuje, ani že každý večerní typ má zvláštní duševní onemocnění. Vzorek navíc tvořili především lidé evropského původu s výraznějšími depresivními obtížemi.
Nezávislí odborníci připomínají, že podobné projevy se u některých forem deprese popisují už desítky let. Není tedy jisté, zda návrh představuje opravdu nový biologický podtyp, nebo jen užitečné přeskupení známých klinických znaků. Autoři sami požadují nezávislé ověření a výzkum schopnosti předpovídat odpověď na léčbu.
Co to může jednou změnit
Pokud se klinická užitečnost potvrdí, lékaři by mohli dříve rozpoznávat pacienty, u nichž má smysl věnovat mimořádnou pozornost pravidelnosti spánku, načasování světla či vybraným intervencím ovlivňujícím biologické hodiny. To ale není důvod samostatně vysazovat léky, začít užívat melatonin nebo zahájit intenzivní světelnou terapii bez odborné konzultace.
Zvlášť u lidí s bipolárními příznaky mohou některé zásahy do spánkového režimu vyžadovat pečlivé vedení. Nejdůležitějším sdělením výzkumu není nový univerzální recept, ale připomínka, že deprese není pro všechny pacienty totožný prožitek a její léčba může potřebovat přesnější individualizaci.
Zdravotní upozornění: Článek má informativní charakter a nenahrazuje lékařské ani psychologické vyšetření, diagnózu či léčbu. Při přetrvávajících depresivních obtížích vyhledejte odbornou pomoc. Léky ani léčebný režim neměňte bez konzultace s ošetřujícím lékařem. Při bezprostředním ohrožení života volejte 112.
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Zdroje: Kód Enigma [1], ZME Science – Circadian depression subtype [2], The British Journal of Psychiatry – Clinical and genetic correlates of a circadian subtype [3], University of Sydney – Researchers identify new circadian subtype [4], Science Media Centre – Independent expert reactions [5]