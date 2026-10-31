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Vědci popsali možný podtyp deprese související s biologickými hodinami. Týkat se může části pacientů

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Dva lidé mohou mít stejnou diagnózu deprese, ale velmi odlišný spánek, energii i reakci na léky. Australští výzkumníci teď navrhli vyčlenit skupinu pacientů, u nichž jsou výrazné potíže s cirkadiánním rytmem. Výsledek je slibný, ale odborníci upozorňují, že zatím nejde o definitivně potvrzený nový typ nemoci.
Vědci popsali možný podtyp deprese související s biologickými hodinami. Týkat se může části pacientů

Vědci popsali možný podtyp deprese související s biologickými hodinami. Týkat se může části pacientů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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