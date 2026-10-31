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V českých lázních chodí pacienti na procházky se sovou. Rozárka jim má přinášet klid

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Dennívýzva
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V Karlově Studánce můžete absolvovat klasickou lázeňskou proceduru, projít se krásným parkem – a nově si na speciální rukavici posadit sovu a vyrazit s ní na půlhodinovou procházku. Lázně nabízejí od září neobvyklou zooterapii a mezi její opeřené hvězdy patří Rozárka. První pacienti popisují, že je kontakt se sovou uklidňuje a na chvíli odvádí od každodenních starostí.
V českých lázních chodí pacienti na procházky se sovou. Rozárka jim má přinášet klid

V českých lázních chodí pacienti na procházky se sovou. Rozárka jim má přinášet klid

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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