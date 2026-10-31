Seriál Ulice v příštím týdnu: Patrikova snaha, Kaštan má problém a Sonin boj s Mastným

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Seriál Ulice v příštím týdnu rozehraje další porci vztahových a rodinných dramat. Diváci budou svědky snahy o záchranu vztahu po nevěře a sledovat budou i politický boj o Křečovice. Na scéně se objeví také nečekané starosti o dospívající dceru a nepříjemné následky jednoho neuváženého prořeknutí. Tajemství, které nikdy nemělo zaznít
Kaštan už několikrát doplatil na svou přílišnou upovídanost a nyní si opět zadělal na pořádné problémy. Během rozhovoru s Michalem totiž minulý týden nechtěně vypustil z úst intimní informaci týkající se Františky. Magda s Otíkem se snaží celou nešťastnou situaci pochopit a rozplést nedorozumění. Otázkou zůstává, zda zraněná Františka dokáže pochopit, že školníkovo jednání nemělo zlý úmysl, a najde sílu k odpuštění.
Obavy o budoucnost dospívající dcery
Naty vstupuje do dospívání a mění se v sebevědomou dívku s vlastními představami o životě. Její babička Jiřina alias Inka ovšem sleduje tuto proměnu s velkým strachem. Neumí se totiž zbavit palčivých vzpomínek na dobu, kdy stejným věkem procházela její dcera Kamila. Ta si tehdy prožila velmi náročné období, kdy nakonec zůstala na výchovu malého dítěte zcela sama. Jiřina se nyní děsí, že se temný rodinný scénář bude opakovat i u vnučky.
Může láska překonat obří zklamání?
Patrik se odmítá vzdát a doufá, že se mu podaří zachránit jeho vztah s Veronikou. Po drsné hádce je ale oběma jasné, že sami aktuální krizi nevyřeší. Zlomená Veronika hledá útěchu a radu u své nejlepší kamarádky Blanky. Její nevěrný partner zase probírá své pocity a další kroky s Luďkem. Zda jim rady blízkých přátel pomohou najít společnou řeč a obnovit ztracenou důvěru, ukážou až další dny.
Boj o Křečovice
Soňa moc dobře ví, že Mastný představuje v mocenském boji velmi tvrdého soupeře. Rozhodne se ho předehnat a začne tajně lanařit členy hnutí Za lepší Křečovice na svou stranu. Jenže Mastný má oči všude a její intriky rychle prohlédne. Soňa, která je zahnaná do kouta, se proto obrací o pomoc na Jirku Hložánka. Není ovšem vůbec jisté, zda s ní bude chtít po předchozích zkušenostech dál spolupracovat a věřit jejím slibům. Jejich poslední snaha nedopadla vůbec dobře.
Pochybnosti
Vztah Matouše a Žofky působí na první pohled velmi harmonicky, ale Matouše trápí neustálé pochybnosti. Stále více si uvědomuje značný věkový rozdíl a obává se jeho dopadu na jejich budoucnost. Situaci nepomáhá ani fakt, že Žofka dál bydlí se svým bývalým přítelem Michalem. Matouš si klade otázku, zda vůbec dokážou najít společnou cestu, když se oba nacházejí v naprosto odlišných životních etapách.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).