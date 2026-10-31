Přišel o vilu za 28 milionů a potíže nekončí. Horst Siegl čelí insolvenčnímu návrhu, jeho právníci mluví o lichvě

Horst Siegl patřil k nejobávanějším útočníkům fotbalové ligy devadesátých let. VIPŽivot zaznamenal, že dnes jeho jméno figuruje v insolvenčním rejstříku. Není tam jako podnikatel v potížích, ale jako
člověk, kterému se dluhová spirála vymkla z rukou natolik, že ztráta rodinné vily za téměř 28,4 milionu korun nebyla koncem příběhu, nýbrž začátkem jeho další kapitoly. Společnost označovaná jako J.L., najatá na odvrácení exekuční dražby, nyní sama podala věřitelský insolvenční návrh. Sieglův advokát Jan Nekola podle soudních dokumentů citovaných iSportem smlouvu s touto firmou označuje za lichvářskou. Soud se má věcí zabývat v lednu 2027. Vila v Lipencích: čísla, která bolí
Rodinný dům č. p. 573 v pražských Lipencích, dispozice 6+1, kolaudace 2001, dvojgaráž, sauna, mramorový krb, bazén, pergola, zahradní domek, celková plocha pozemků 1 157 m². Podle
dražební vyhlášky činila odhadní cena 28 359 000 Kč, nejnižší podání pak 18 906 000 Kč. Exekuční dražba byla poprvé nařízena na 27. listopadu 2025. Dva dny předtím dorazil exekutorovi Sieglův návrh na odklad a dražba se odročila. Nový termín připadl na 5. února 2026, ale ani ten se neuskutečnil: tentokrát odročení inicioval sám oprávněný věřitel, který navrhl zastavení exekuce.
Podle údajů katastru citovaných Bleskem vila 9. února 2026 přešla na společnost Across Moravia Invest, a to za přibližně 19,1 milionu korun, výměnou za smazání dluhů. Rozdíl oproti odhadní ceně? Zhruba 9,26 milionu korun, tedy asi 32,6 % pod odhadem. Převodní cena přitom jen o 194 tisíc korun překročila nejnižší dražební podání.
Proč věřitelé přistoupili na takovou ztrátu? V lednu 2026 už dluh kvůli úrokům (7 % ročně plus úrok z prodlení 12,75 %) přesahoval 18 milionů korun. Každý další měsíc protahování ho nafukoval dál. Zdroj fotografie: Nextfoto Jak se z pomoci stal další dluh
Sieglovy problémy začaly dávno před dražbou. V roce 2014 zastavil dům kvůli závazku 2,5 milionu korun vůči společnosti Across Moravia. Později přibyla pohledávka firmy Gomanold ve výši 8,5 milionu korun. V dubnu 2025 Obvodní soud pro Prahu 5 pověřil exekutora vymáháním částky přesahující 15,9 milionu korun.
Spirála se točila víc než deset let. Loni v listopadu, těsně před první dražbou, vstoupila do příběhu společnost J.L. Podle soudních dokumentů citovaných iSportem se zavázala jednat s věřiteli a dražbu odvrátit. Za to si vyúčtovala odměnu 605 tisíc korun. Siegl nezaplatil a firma reagovala věřitelským insolvenčním návrhem.
Pro kontext:
Ministerstvo spravedlnosti stanoví zákonný strop za sepsání a podání návrhu na oddlužení na 4 000 Kč bez DPH u jednotlivce, 6 000 Kč u manželů. Dluhové poradenství nabízejí neziskové organizace zdarma. Částka 605 tisíc korun představuje zhruba 125násobek zákonného maxima. Nejde o identickou službu (J.L. nesepisovala insolvenční návrh, ale vyjednávala s věřiteli), přesto je to orientační měřítko, které naznačuje, proč Sieglova strana mluví o nepřiměřenosti. Lichva, nebo legitimní byznys?
Advokát Nekola podle soudních dokumentů tvrdí, že smluvní nastavení zajišťovalo firmě J.L. nepřiměřeně vysokou odměnu splatnou předem, bez vazby na skutečně odvedené úkony. Označuje to za hrubé zneužití smluvní a informační převahy, tedy za lichvu. Proti J.L. se ostře staví i Across Moravia, tedy společnost, která vilu získala. Podle citací ze soudního spisu tvrdí, že
existují indicie jednání naplňujícího znaky lichvy a dalších trestných činů a že se J.L. insolvenčním návrhem snaží obejít standardní soudní řízení o vymáhání pochybných pohledávek. Motiv Across Moravia je přitom zřejmý i majetkově: pokud by soud úpadek zjistil, insolvenční správce by mohl prověřovat i samotný převod vily odpůrčí žalobou.
Zajímavá je i slabina insolvenčního návrhu. Aby soud úpadek zjistil, musí být osvědčeno, že dlužník má nejméně dva věřitele se splatnými pohledávkami. J.L. do návrhu podle iSportu připsala
údajný dluh Siegla vůči České správě sociálního zabezpečení. Jenže ČSSZ podle téhož zdroje odpověděla, že u Siegla neeviduje žádný nedoplatek ani penále. Pokud se tato osa zhroutí, soud může návrh zamítnout. Co je ve hře v lednu 2027
Soudní jednání plánované na leden 2027 rozhodne o dvou věcech najednou. Zaprvé, zda pohledávka J.L. vůbec obstojí; pokud soud přijme argument o lichvě, návrh padá. Zadruhé, zda existuje další splatný věřitel, bez něhož nelze úpadek zjistit.
Pokud by soud přesto úpadek konstatoval, důsledky by sahaly daleko za 605 tisíc korun:
Do řízení by vstoupil insolvenční správce s pravomocí prověřovat majetkové dispozice. Převod vily z února 2026 by mohl být napaden odpůrčí žalobou jako úkon bez přiměřeného protiplnění. Siegl by čelil přezkumu veškerého zbývajícího majetku.
Nic z toho by neznamenalo automatické storno převodu, ale otevřelo by to procesní prostor, ve kterém by se znovu řešilo, kdo komu co dluží a za kolik se vila skutečně měla prodat.
Příběh Horsta Siegla není jen o pádu sportovní celebrity. Je to učebnicová ukázka toho, jak se z „pomoci s dluhy“ může stát samostatný věřitelský problém. Člověk v tísňové situaci podepíše smlouvu, jejíž podmínky by za normálních okolností nepřijal. A když nezaplatí, zachránce se promění ve věřitele. Ministerstvo spravedlnosti pro tento model má vlastní termín: oddlužovací šmejdi.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová