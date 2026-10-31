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Staří Římané znali činžáky, nájem i hlučné sousedy. Život ve městě byl překvapivě moderní

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Bydlení v nájemním domě, hlučná ulice pod okny a obchod v přízemí. To nemusí být popis dnešní Prahy nebo Bratislavy, ale také starověkého Říma. Mnoho obyvatel metropole nežilo v přepychových vilách, nýbrž v několikapatrových domech zvaných insulae. A jejich každodenní starosti by nám byly až nepříjemně povědomé.
Staří Římané znali činžáky, nájem i hlučné sousedy. Život ve městě byl překvapivě moderní

Staří Římané znali činžáky, nájem i hlučné sousedy. Život ve městě byl překvapivě moderní

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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