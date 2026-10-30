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Muž v Brně zkolaboval na ulici. Život mu zachránili pohotoví kolemjdoucí

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Muž v Brně upadl na ulici do bezvědomí. Dva kolemjdoucí neváhali a okamžitě zahájili resuscitaci. V první pomoci pokračovali společně s policisty až do příjezdu záchranářů. Díky jejich rychlé reakci se podařilo muži zachránit život.
Muž v Brně zkolaboval na ulici. Život mu zachránili pohotoví kolemjdoucí

Muž v Brně zkolaboval na ulici. Život mu zachránili pohotoví kolemjdoucí

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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