Překrásná výzdoba na Dušičky z pokladů vlastní zahrady: Díky této působivé kytici neutratíte ani korunu

Památka zesnulých se blíží a s ní i čas návštěv hřbitovů. Místo kupované dekorace můžete přinést vlastnoručně uvázanou kytici z větviček.
Podzim už pomalu předává vládu zimě, stromy ztrácí poslední listy a hřbitovy se po celé republice postupně rozzáří světlem svíček. Na 2. listopadu připadá Památka zesnulých, lidově Dušičky.
Lidé v těchto dnech navštěvují hroby svých blízkých, upravují jejich okolí, pokládají květiny a věnce a věnují chvíli vzpomínkám na ty, kteří už s nimi nemohou být. Nejdříve se vydejte na zahradu a vyberte vhodné větvičky
Výzdoba nemusí stát mnoho peněz ani vyžadovat zvláštní floristické schopnosti. Pěknou a osobitou dekoraci si můžete připravit z
materiálu, který máte doslova na dosah ruky. Stačí se projít po zahradě, vybrat několik zajímavých větviček a pustit se do jednoduchého vázání. Výsledkem bude přírodní kytice, která se na dušičkový čas skvěle hodí.
Dekorace je z větviček různých druhů a délek. Nemusíte hledat nic výjimečného ani vzácného. Dobře poslouží třeba jehličnaté větvičky z túje, smrku nebo jalovce. Doplnit je můžete také větvičkami okrasných keřů, případně takovými, na kterých ještě zůstaly barevné listy nebo drobné plody.
Při výběru se vyplatí kombinovat různé tvary. Některé větvičky mohou být hustší a kratší, jiné zase delší a vzdušnější. Stříhejte je čistými zahradnickými nůžkami a vybírejte jen ty, jejichž odstřižení rostlinám neublíží. Ideální je využít také materiál, který zbyl po běžném podzimním prořezávání zahrady.
Tohle na hřbitově nedělejte. Hrobník prozradil nejhorší zlozvyky Čechů, které vás mohou dostat do maléru Jak z větviček vytvořit kytici, která bude držet tvar
Jakmile máte materiál připravený, rozdělte si větvičky podle délky a vzhledu. Začněte několika delšími kusy, které vytvoří základní tvar. Postupně k nim
přikládejte další větvičky a otáčejte je tak, aby se zelené části rovnoměrně rozprostřely do všech stran. Kratší kousky můžete umístit blíže ke středu, delší naopak ponechat po obvodu. Kytice tak získá přirozený objem a nebude působit jako obyčejný svazek náhodně posbíraných větví.
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Jednotlivé stonky průběžně přidržujte v jedné ruce a druhou upravujte jejich polohu. Celek přichyťte drátkem, provázkem nebo stuhou. Pracujte pomalu a
občas si hotovou část prohlédněte z odstupu. Snadno tak poznáte, kde je dekorace příliš hustá a kde naopak zůstává prázdné místo. Nemusíte se snažit o dokonale souměrný tvar. U přírodního aranžmá často vypadá lépe lehká nepravidelnost než přehnaně přesné uspořádání. Konce větviček následně zarovnejte nůžkami. Decentní ozdoby dodají osobitý charakter
Samotné větvičky mohou vytvořit velmi pěknou dekoraci, ale pokud chcete kytici ještě trochu ozvláštnit, přidejte několik drobných doplňků. Hodí se například
malé šišky, sušené květy, dekorativní trávy nebo pár podzimně zbarvených listů. Zajímavě může působit také přírodní provázek, kterým převážete místo spojení stonků. Není však nutné přidávat mnoho ozdob. Pro dušičkovou výzdobu se hodí spíš střídmost a klidný vzhled.
Při výběru barev se můžete držet toho, co nabízí sama zahrada. Tmavší zeleň jehličnanů pěkně doplní hnědé, vínové či zlatavé odstíny podzimních listů. Pokud dáváte přednost jednoduchosti,
nechte vyniknout pouze různé odstíny zelené. Taková kytice bude působit přirozeně a zároveň se snadno sladí s květinami, svíčkami i ostatní výzdobou na hrobě. Na SvětěKreativity.cz jsme psali také o temné historii Dušiček.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
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Článek
Krásná výzdoba na Dušičky z pokladů vlastní zahrady: Díky působivé kytici není třeba utrácet pochází z webu Světkreativity.