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Překrásná výzdoba na Dušičky z pokladů vlastní zahrady: Díky této působivé kytici neutratíte ani korunu

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Památka zesnulých se blíží a s ní i čas návštěv hřbitovů. Místo kupované dekorace můžete přinést vlastnoručně uvázanou kytici z větviček.
Hřbitov na podzim

Hřbitov na podzim

Zdroj: Foto: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz, Hřbitov na podzim (Ilustrační foto)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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