Hertův boj o superlicenci: Proč mu stále chybí jeden bod

Po absolvování více než 100 kilometrů během prvního volného tréninku na Velkou cenu Mexika se zdálo, že Colton Herta dosáhl hranice 40 superlicenčních bodů. To by mu umožnilo splnit jednu ze základních podmínek pro získání dokumentu potřebného k závodění ve formuli 1.
Skutečnost je ale podstatně komplikovanější. Podle FIA Hertovi stále jeden bod chybí.
Zmatek kolem sezóny IndyCar 2025
Nejprve je potřeba vysvětlit základní pravidla. Požadovaných 40 bodů lze nasbírat dvěma způsoby. FIA může započítat všechny body získané během předchozích tří kalendářních let, nebo body z předchozích dvou let společně s body získanými v aktuálním roce.
„Jezdec musí získat nejméně 40 bodů. FIA zohlední počet bodů získaných buď (i) během tří kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém byla žádost podána, nebo (ii) během dvou kalendářních let bezprostředně předcházejících roku podání žádosti společně s body získanými v kalendářním roce podání žádosti, podle toho, která hodnota je vyšší,“ uvádí Mezinárodní sportovní řád FIA.
V Hertově případě se podle všeho uplatňuje první možnost. Z předchozích let si Američan přinesl 35 bodů z IndyCar a další čtyři získal za účasti ve volných trénincích formule 1. Právě kolem bodů z IndyCar ale v paddocku v Mexiku vznikl značný zmatek. Nebylo totiž jasné, zda jich má Herta 35, nebo 36.
Jeden bod pochází ze sezóny IndyCar 2023, dalších 30 získal za druhé místo v roce 2024. Nejasnosti se týkaly výsledku sezóny 2025. Pokud si člověk vyhledá konečné pořadí IndyCar 2025 například na Wikipedii, najde Hertu na sedmém místě. Za tuto pozici náleží čtyři superlicenční body. Američan přitom zakončil sezónu se stejným počtem bodů jako Felix Rosenqvist.
Když ale FIA situaci původně prověřovala v červenci, byl Herta veden jako šestý jezdec celkového pořadí. Za šesté místo by získal šest bodů. Pokud by mu skutečně náleželo šest bodů, měl by nyní celkem 41 a požadovanou hranici by bezpečně překonal. Právě to bylo také bezprostředně po prvním tréninku v Mexiku v paddocku všeobecně očekáváno.
Nakonec se ale ukázalo, že tomu tak není. FIA následně potvrdila, že po dalším prověření výsledků byl Herta definitivně klasifikován jako sedmý v sezóně IndyCar 2025. V současnosti tak má pouze 39 bodů a o superlicenci zatím požádat nemůže.
Američan proto potřebuje absolvovat ještě jeden volný trénink formule 1, aby požadovanou hranici splnil. Cadillac by mu mohl dát příležitost už při nadcházející Velké ceně São Paula nebo během dalšího amerického závodního víkendu v Las Vegas.
Americká stáj již dříve naznačila, že chce svému testovacímu jezdci poskytnout další účasti v prvních trénincích. Herta tak požadovaných 40 bodů pravděpodobně získá, podle FIA ale tuto hranici po Mexiku ještě nesplnil.
Jak dlouho superlicence platí a co to znamená pro Cadillac?
Stejně zajímavou otázkou je, jak dlouho bude Hertova superlicence platit ve chvíli, kdy o ni bude moci oficiálně požádat a FIA mu ji vydá. Přísně vzato je superlicence platná pouze jeden rok. Mohlo by se proto zdát, že pokud chce Herta získat závodní sedačku ve formuli 1, musí svou příležitost využít už v roce 2027.
Důvodem je především 30 bodů, které získal za sezónu IndyCar 2024 a které později přestanou být při běžném výpočtu relevantní. Situace je ale podle vysvětlení FIA o něco složitější – a pro Hertu zároveň příznivější. Samotná superlicence sice platí pouze rok, její získání ale jezdci vytvoří tříleté ochranné období.
To vychází z článku 13.1.5 b Mezinárodního sportovního řádu, podle kterého lze další superlicenci získat také v případě, že jezdec již v minulosti superlicenci vlastnil a během některého z předchozích tří let absolvoval alespoň 100 kilometrů v rámci volného tréninku mistrovství světa formule 1.
V praxi to znamená, že jakmile jezdec superlicenci jednou získá a po roce její platnost skončí, spadá do kategorie předchozích držitelů licence. Tito jezdci následně mohou požádat o další superlicenci, aniž by znovu museli splňovat hranici 40 bodů, pokud během předchozích tří let absolvovali alespoň 100 kilometrů v některém z volných tréninků formule 1.
Pro Cadillac to prakticky znamená, že po získání Hertovy superlicence bude mít zhruba tříleté období, během kterého mu může nabídnout závodní příležitost. Pokud by se tak nestalo okamžitě v roce 2027, jeho 30 bodů z IndyCar 2024 sice časem přestane být relevantních, ale Herta by mohl superlicenci znovu získat prostřednictvím účasti ve volném tréninku, aniž by musel znovu sbírat 40 bodů.
Cadillac zatím musí oficiálně potvrdit svou jezdeckou sestavu pro rok 2027. Smlouva Sergia Péreze byla před jeho domácí Velkou cenou v Mexiku znovu projednána a prodloužena minimálně do roku 2029. Otazníky ale nadále visí nad druhou sedačkou.
Šéf týmu Marcin Budkowski totiž v Austinu odmítl jednoznačně potvrdit, že oba současní jezdci mají smlouvu i na další sezónu. Na přímou otázku, zda oba kontrakty pokračují i po skončení letošního roku, odpověděl pouze tím, že tisková konference FIA není správným místem pro debatu o smlouvách.
Tím ponechal otevřenou možnost změny jezdecké sestavy před sezónou 2027. Valtteri Bottas následně uvedl, že se případné ztráty své sedačky ve formuli 1 zatím neobává.