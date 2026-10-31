Roblox hlásí přes 70 tisíc her vytvořených pomocí AI. Kvalita je ale jiná otázka

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Umělá inteligence začíná zásadně ovlivňovat způsob, jakým vznikají hry na Robloxu. Společnost oznámila, že uživatelé jejího nástroje Build publikovali více než 70 tisíc her. Stačily k tomu přibližně tři měsíce testování ve čtyřech zemích. Roblox považuje výsledky za potvrzení své strategie, zároveň ale musí řešit, jak v takovém množství obsahu upozornit hráče na skutečně zajímavé tituly.
Podle zprávy pro investory zveřejněné 29. října 2026 vyzkoušelo Build více než 500 tisíc uživatelů na Novém Zélandu, v Singapuru, Srbsku a Thajsku. Generální ředitel David Baszucki během prezentace výsledků uvedl, že naprostá většina těchto lidí předtím nikdy nepoužila vývojářské prostředí Roblox Studio. Právě v tom společnost vidí největší přínos nové technologie.
Build totiž umožňuje vytvořit jednoduchou hru prostřednictvím textového zadání. Uživatel například popíše plošinovku, ve které postava sbírá mince, překonává překážky a získává vylepšení. Umělá inteligence následně připraví herní prostředí, základní mechaniky a další potřebné prvky. Tvůrce může výsledek upravovat dalšími pokyny a nakonec hru publikovat přímo na
Robloxu.
Možnosti nástroje mají zatím své hranice. Build se zaměřuje především na jednodušší 2D a 2,5D hry, například arkády, klikací hry nebo plošinovky. Nejde tedy o automatickou výrobu rozsáhlých titulů srovnatelných s produkcí velkých herních studií. Základní používání navíc funguje s denním přídělem bezplatných zadání. Za další mohou uživatelé platit prostřednictvím měny Robux.
Umělá inteligence už pomáhá i nejúspěšnějším hrám
Roblox nezveřejnil pouze počet nově vydaných her. Podle interních statistik využilo během posledního sledovaného měsíce některý z AI nástrojů více než 80 procent ze stovky nejúspěšnějších her seřazených podle času, který v nich hráči strávili. To ovšem neznamená, že umělá inteligence vytvořila všechny tyto tituly samostatně. Mohla pomáhat například s programováním, grafikou nebo přípravou herních objektů.
Výraznější ukázkou jsou hry Break and Steal an Egg a Huss Valley. Podle Robloxu vznikly téměř celé s pomocí AI a během třetího čtvrtletí se obě dostaly mezi dvacet nejhranějších titulů podle počtu současně připojených hráčů.
Tempo vývoje se přitom dále zvyšuje. Společnost zaznamenala meziměsíční ztrojnásobení denního počtu nahrávaných herních podkladů do své cloudové infrastruktury. Mezi jejími nejvýznamnějšími tvůrci se od druhého čtvrtletí ztrojnásobil také čas věnovaný práci s AI nástroji.
Samotný počet vydaných her ale o jejich úspěšnosti příliš nevypovídá. Roblox například neupřesnil, kolik ze 70 tisíc titulů si získalo pravidelné hráče nebo kolik jich dokázalo dlouhodobě udržet jejich pozornost. Publikovat funkční hru a vytvořit něco, k čemu se budou lidé opakovaně vracet, jsou dvě odlišné věci.
Roblox vidí příležitost tam, kde Steam řeší problém
Podobnou situaci nyní zažívá také Steam. Zástupci společnosti Valve během říjnového setkání s vývojáři v Jižní Koreji reagovali na stížnosti týkající se záplavy nekvalitních her a rychle vznikajících kopií úspěšných titulů. Někteří vývojáři upozorňovali také na obtížnější prosazení vlastních projektů mezi rostoucím množstvím konkurence.
Valve nicméně nechce vývojářům určovat, jaké nástroje smějí při tvorbě používat. Zaměřuje se především na doporučovací systémy, které mají hráčům pomoci objevovat zajímavé hry bez ohledu na způsob jejich vzniku.
Roblox řeší stejnou otázku, přestože rychlý růst obsahu veřejně prezentuje jako úspěch. Ve zprávě pro investory dokonce věnoval samostatnou část problému označovanému jako „AI slop“, tedy nekvalitnímu obsahu vytvářenému s pomocí umělé inteligence.
Společnost tvrdí, že její upravené doporučovací algoritmy dokážou nové hry lépe dostat mezi hráče. Na konci třetího čtvrtletí tvořily tituly vytvořené během předchozích tří měsíců přibližně 40 procent ze stovky nejčastěji zobrazovaných her v týdenním doporučování. Z toho však nelze vyvozovat, že všechny tyto hry vznikly díky AI.
Rozdíl mezi oběma platformami spočívá především v obchodní strategii. Roblox chce výrobu her co nejvíce zjednodušit a následně využít své sociální prostředí k jejich šíření. Ve třetím čtvrtletí evidoval v průměru 138 milionů denně aktivních uživatelů, kteří na platformě dohromady strávili téměř 34 miliard hodin.
Dalším krokem má být rozšíření nástroje Build do Spojených států v prosinci 2026 a celosvětové zpřístupnění během roku 2027. Roblox zároveň rozvíjí projekt Universal Player, jehož cílem je s pomocí AI usnadnit převod existujících počítačových, konzolových a mobilních her na vlastní platformu. Zatím jde o plán, nikoliv o hotovou univerzální technologii.
Zdroj: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1315098/000162828026068235/ex991-q32026earningsshar.htm https://create.roblox.com/docs/ai/build https://stockanalysis.com/stocks/rblx/transcripts/720214-q3-2026/