Brňané protestovali za město bez korupce a ODS. Dorazil i Hruška, slovo nedostal

Vznikající koalice v Brně dokončila programové prohlášení a podle budoucího primátora Jakuba Hrušky panuje mezi stranami stoprocentní shoda. Politici všech stran zastoupených na magistrátu s výjimkou hnutí ANO, které míří do opozice, už si rozdělili také gesce. K podpisu koaliční smlouvy by podle dostupných informací mohlo dojít už v pátek.
Budoucí koalice je velmi široká, síly spojí Lidovci a Starostové, ODS a TOP 09, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. V opozici jako jediné zasedne hnutí ANO.
Protest před magistrátem
S opětovným zastoupením ODS ve vedení města ale část Brňanů nesouhlasí. Občanská iniciativa Brno bez korupce proto na středu 21. října svolala demonstraci. Kolem 18:00 se před budovou magistrátu na Dominikánském náměstí sešlo několik desítek lidí, někteří si přinesli i transparenty.
„Když jsem se před pár lety začal zajímat o brněnskou politiku, byla to velmi bolestivá zkušenost. Zjistil jsem totiž, že Brno není jen sbírka skvělých věcí, které z něj dělaly místo, kde jsem chtěl žít. Dokonce jsem zjistil, že všechny ty skvělé věci, komunity, kultura a prostory, ve kterých mohli lidé volně a důstojně dýchat, existovaly spíš vedení brněnského magistrátu navzdory, než díky němu," uvedl za organizátorský tým řečník Jan.
Zděšení z rozdělení moci
„Čachrování s městskými dotacemi, dosazování kamarádíčků do městských podniků, megalomanské projekty, které jsou zjevnými pokusy vytunelovat veřejný rozpočet - hanba!" skandovali protestující a vyjádřili přání mít vedení Brna bez ODS.
Organizátoři protestu se vyjádřili také k rozdělení moci, jež vznikající koalice nastínila. „K hrůze všech zjišťujeme, že ODS, která se proslavila manipulacemi s městskými byty a tajnými hlasováními o sebevražedných investicích do nesmyslných projektů, dostane do své správy mimo jiné majetek města a jeho strategický rozvoj," zdůraznil Jan.
„Veškerá snaha možná přišla vniveč."
Vystoupila také neúspěšná kandidátka do Senátu Veronika Holcnerová (Hnutí Kruh). „Já jsem tady dneska proto, abych vám řekla tři důvody, proč jsem naštvaná. Když jsem seděla ve volebním štábu Zelených po skončení voleb, tak to chvíli vypadalo fakt dobře. Ve chvíli, kdy jsem odvezla své děti domů a vrátila se, zrovna běžela tiskovka pana Hrušky a oznamovalo se, že se bude vyjednávat široká koalice s ODS. Najednou byla vidět změna energie. A bylo vidět, jak si všichni ti lidi uvědomili, že veškerá snaha možná přišla vniveč," řekla.
Projevy řečníků, kteří žádali Brno bez korupce a bez ODS, si přišel poslechnout také budoucí primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Kritika ODS i celé široké koalice
Dále promluvil novinář, politik a bývalý environmentální aktivista Jakub Patočka. „V moderní historii v Brně po roce 1989 není snad žádná hanebnost, která by nebyla celá umatlaná otisky prstů této strany," konstatoval o ODS a několikrát se ve svém projevu obrátil přímo na budoucího primátora.
Patočka uvedl, že průběh povolebního vyjednávání v Brně není hoden evropského města, které se velikosti podobá třeba Florencii. „Vypadá to tady jako v Kocourkově," zkritizoval nejen vyjednávání, ale také širokou koalici bez jedné strany.
Budoucího primátora ke slovu nepustili
Jakub Hruška se k celému dění chtěl vyjádřit, dokonce předem celý organizační tým kontaktoval. Prostor na pódiu ale nedostal, promluvil proto bez mikrofonu v publiku. Uvedl, že nejde o demokratické chování, a vymezil se vůči výrokům Patočky.
„Je pro mě důležité, že vidím, že Brňáci umí vyjádřit svůj názor a to, co chtějí. Přiznám se, že jsem doufal, že dostanu prostor něco říci, žádal jsem písemně. Bylo mi ale řečeno, že ho nedostanu. Myslím, že nově nadcházející koalice je koalicí, která přinese skutečnou změnu, a to v programových věcech," zdůraznil Hruška s tím, že v pátek odhalí program. Ten podle něj obsahuje všechny body, o nichž protestující hovořili.
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Petice koluje od minulého týdne
Iniciativa také stojí za peticí, která je adresovaná budoucímu primátorovi. Podepsalo ji zatím 727 lidí. Protestující na magistrátu chtěli koalici bez ODS, která je v jihomoravské metropoli spojena s několika korupčními kauzami.
„Po letech jsme v Brně nevolili ,menší zlo', ale lidi, kteří si získali naši důvěru a slibovali změnu. Měli jsme naději, když jsme viděli volební výsledky a velkou výhru Lidovců a STAN. Naději, že uvidíme Brno, ve kterém nevládne ani ODS, ani ANO. Nadšení vystřídal šok," uvedli již dříve organizátoři.
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Jak se lídrům s ODS pracuje?
Ke spolupráci s ODS se již dříve vyjádřili také někteří z lídrů budoucích koaličních stran. Natálie Vencovská (Zelení) například uvedla, že s novou jedničkou ODS Kamilou Zlatuškovou se primárně shodují.
„Vůči čemu se vymezovali Zelení a vůči čemu jsem já osobně byla skeptická, byla minulost ODS a její neaktivita vůči posilování bezpečnosti ve městě a zabezpečování veřejného prostoru," uvedla Vencovská v minulém týdnu.
Podle Zlatuškové mají programy jednotlivých stran výrazné průniky a při dosavadních jednáních se neobjevily zásadní rozpory.
Lídr Pirátů Adam Zemek dříve dosavadní jednání zhodnotil jako konstruktivní. Zdůraznil také, že při vyjednávání cítil ze všech stran vůli se dohodnout a výsledný program podle něj vychází z realistických návrhů.
„Není žádným tajemstvím, že já jsem měl s ODS rozpor v tom pohledu na dopravu. Nicméně, nominanti ODS, kteří byli v radě města Brna doposud, tam v novém období nebudou. Je to nová situace, taková generační obměna brněnských politiků, mně se zatím na jednáních pracuje dobře," okomentoval.
Kritika části voličů za spolupráci s ODS se snesla také na hnutí Za Lužánky. „Voliči nám dávají plnou důvěru a jsou rádi, že jsme součástí zastupitelstva. Budeme se naše mandáty snažit využít na maximum, abychom splnili sliby, které jsme jim dali," uvedla lídryně uskupení Jana Janulíková s tím, že komunální politika je hlavně o lidech.