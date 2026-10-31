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Bendová, Hanychová a Decastelo pod palbou kritiky kvůli hubnutí: Nyní hrají mrtvého brouka

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Alice Bendová (52), Agáta Hanychová (41) a Eva Decastelo (48) čelí kritice kvůli propagaci přípravků na hubnutí od společnosti Golden Life. Výživový poradce Jan Sucharda si na jejich reklamní tvrzení pořádně posvítil a rozhodně si nebral servítky. Redakce Aplausin.cz všechny tři influencerky požádala o vyjádření, odpovědi se však nedočkala. Promluvila pouze Ornella Koktová (33), která se od společnosti distancovala.
Bendová, Decastelo, Hanychová

Bendová, Decastelo, Hanychová

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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