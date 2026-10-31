Bendová, Hanychová a Decastelo pod palbou kritiky kvůli hubnutí: Nyní hrají mrtvého brouka

Alice Bendová. Agáta Hanychová. Eva Decastelo. Ornella Koktová. Alice Bendová. Veronika Žilková s dcerou Agátou. Eva Decastelo. Josef Kokta si s Ornellou. Alice Bendová. Agáta Hanychová. Eva Decastelo. Ornella Koktová. Lucie Bendová. Agáta Hanychová. Eva Decastelo. Ornella Koktová.
Alice Bendová (52), Agáta Hanychová (41) a Eva Decastelo (48) čelí kritice kvůli propagaci přípravků na hubnutí od společnosti Golden Life. Výživový poradce Jan Sucharda si na jejich reklamní tvrzení pořádně posvítil a rozhodně si nebral servítky. Redakce Aplausin.cz všechny tři influencerky požádala o vyjádření, odpovědi se však nedočkala. Promluvila pouze Ornella Koktová (33), která se od společnosti distancovala.
Knedlíky a zázračné hubnutí
Alice Bendová, Agáta Hanychová a Eva Decastelo v minulosti propagovaly přípravky na hubnutí od společnosti Golden Life. Jejich reklamní sliby však nyní vzbudily pozornost výživového poradce Jana Suchardy, který na sociálních sítích vystupuje jako Pan Krabička.
"Takže to můžete dát i své kamarádce jako dárek, pokud je tlustá nebo hnusná a stará," prohlásila například Agáta Hanychová v jedné z reklam.
Pozadu nezůstala ani Alice Bendová.
"Úplně klidně dám pajšl se třema knedlíkama, ale ještě předtím si dám GLP1 Slim Activator," pochvalovala si. Eva Decastelo zase propagovala jiný přípravek. "Díky SOS Burneru, který zastavuje vstřebávání tuků a cukrů do těla, si můžu tenhle párek i rohlík užít úplně bez starostí," tvrdila v reklamě. Výživový poradce se do nich pustil
Právě podobná tvrzení se stala terčem kritiky Jana Suchardy.
"Na sociálních sítích se to hemží zaručenými radami, jak nastartovat metabolismus, spalovat tuky a konečně zhubnout. Jenže co z toho skutečně funguje a co jsou jen pěkně zabalené kecy?" uvedl. "Žádné zázračné zkratky neexistují! Základem hubnutí je kalorický deficit," zdůraznil s tím, že důležitý je také vyvážený jídelníček, pohyb a kvalitní spánek. V komentářích se dočkal výrazné podpory. Influencerky mlčí
Redakce Aplausin.cz následně oslovila všechny zmíněné influencerky s otázkou, zda jim propagované přípravky skutečně pomohly zhubnout a přinesly slibované výsledky. Alice Bendová, Agáta Hanychová ani Eva Decastelo však na dotazy nereagovaly. Jediná, kdo se rozhodl promluvit, byla Ornella Koktová, která se společností Golden Life rovněž v minulosti spolupracovala.
"Já už s touhle firmou dlouho nespolupracuji a ani spolupracovat nebudu. Zároveň bych byla ráda, kdyby moje jméno už s její propagací nebylo nijak spojované," uvedla pro Aplausin.cz.
"Videa, ve kterých se objevuju, jsou víc než rok stará a od té doby jsem svůj pohled na podobné produkty přehodnotila. A vracet se k nim nebudu," vysvětlila. Překvapivě navíc ocenila i samotného kritika. "A přestože jsme se s Janem Suchardou v minulosti v mnoha věcech neshodovali, oceňuju, že umí některá témata otevřít a vysvětlit je v širších souvislostech," dodala. Zatímco Ornella tak dala od propagace podobných přípravků ruce pryč, Bendová, Hanychová a Decastelo své reklamní spolupráce ani jejich výsledky redakci dosud neobjasnily. Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com