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Google Fotky mají zajímavého konkurenta. Memoria hledá snímky pomocí AI i bez internetu

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Najít konkrétní fotografii mezi tisíci snímků nemusí znamenat dlouhé procházení galerie. Bezplatná aplikace Memoria využívá umělou inteligenci přímo v telefonu, nevyžaduje připojení k internetu a osobní fotografie neodesílá do cloudu.
Google Fotky mají zajímavého konkurenta. Memoria hledá snímky pomocí AI i bez internetu

Google Fotky mají zajímavého konkurenta. Memoria hledá snímky pomocí AI i bez internetu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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