Google Fotky mají zajímavého konkurenta. Memoria hledá snímky pomocí AI i bez internetu

Foto: Magnific
Hledání starých fotografií bývá překvapivě zdlouhavé, zvlášť když si člověk nepamatuje datum pořízení ani místo. Vývojář projektu Memoria nabízí pro telefony s Androidem jiné řešení. Jeho bezplatná aplikace využívá umělou inteligenci, která dokáže
vyhledávat fotografie podle jejich skutečného obsahu. Veškeré zpracování přitom probíhá přímo v telefonu, bez připojení ke cloudovým službám.
Stačí do vyhledávání napsat například „pes na pláži“, „narozeninový dort“ nebo „zasněžené hory“. Aplikace analyzuje význam zadaného popisu a porovnává jej s obsahem fotografií uložených v zařízení. Uživatel tak nemusí znát název souboru, datum pořízení ani mít snímky předem označené klíčovými slovy.
Nejde přitom o běžné vyhledávání podle metadat. Memoria využívá model MobileCLIP-S0, který pochází z výzkumu společnosti Apple. Ten převádí obrazový obsah i textové dotazy do číselné reprezentace, díky níž dokáže vyhodnotit jejich vzájemnou podobnost. Výsledkem je vyhledávání podle toho, co fotografie zachycuje, nikoliv pouze podle informací uložených v souboru.
Google Photos
Foto: Magnific
Fotografie zůstávají v telefonu. Aplikace nepotřebuje ani internet
Právě soukromí představuje jednu z nejzajímavějších vlastností Memorie. Aplikace podle dokumentace vývojáře vůbec nepožaduje oprávnění k přístupu na internet. Neobsahuje reklamní systém, analytické sledování ani nevyžaduje vytvoření uživatelského účtu.
Při prvním spuštění uživatel vybere složky, které chce prohledávat. Memoria následně vytvoří místní index fotografií, který používá při dalších dotazech. U rozsáhlejší galerie může první analýza trvat déle, zatěžovat procesor a zvýšit spotřebu baterie. Vývojář proto implementoval také omezení výkonu podle teploty zařízení.
Zajímavou funkcí je vyhledávání pomocí jiné
fotografie. Pokud má uživatel například snímek určitého předmětu, může jej použít jako předlohu a nechat aplikaci vyhledat vizuálně podobné záběry. Podporováno je také oříznutí obrázku, takže lze hledat podle jediného objektu nebo vybrané části scény.
K dispozici je historie vyhledávání, filtrování podle období či složky a nastavení míry podobnosti výsledků. Experimentální chytrá alba navíc umožňují seskupovat fotografie na základě jejich vizuálního obsahu.
Aplikace má velikost přibližně 100 MB, ale další prostor zabírá vytvořený index. Podle dokumentace potřebuje galerie s 30 000 fotografiemi přibližně 126 MB dodatečného úložiště. Memoria podporuje Android 9 a novější, přičemž vývojář doporučuje alespoň 3 GB operační paměti.
Plnohodnotná náhrada Google Fotek to zatím není
Přestože Memoria nabízí pokročilé vyhledávání, některé důležité funkce jí stále chybějí. V plánu vývoje zůstává například přímé přesouvání, kopírování a mazání fotografií. Aplikaci proto nelze považovat za plnohodnotného správce galerie, ale spíše za specializovaný vyhledávací nástroj.
Pro české uživatele je podstatné také jazykové omezení. Memoria podporuje vyhledávání v angličtině, arabštině, francouzštině, ruštině a španělštině. Čeština mezi oficiálně podporovanými jazyky chybí. Nejjednodušší je proto zadávat popisy v angličtině, případně hledat vizuálně podobné fotografie bez textového dotazu.
Samostatnou otázkou je přesnost. Model porovnává význam a podobnost obsahu, takže nedokáže zaručit nalezení každého odpovídajícího snímku. Rovněž není vhodné automaticky předpokládat, že umí spolehlivě přečíst konkrétní text na vyfotografované účtence nebo dokumentu. Takovou funkci rozpoznávání textu vývojář v dokumentaci neuvádí.
Rozdíl proti Google Fotkám spočívá také v zálohování. Google nabízí synchronizaci knihovny mezi zařízeními a ukládání snímků do účtu. Memoria žádnou obdobnou cloudovou zálohu neposkytuje. Pokud uživatel přijde o telefon a fotografie nemá uložené jinde, samotná aplikace mu je neobnoví.
Memoria zatím není distribuována prostřednictvím běžné aplikace Google Play. Instalační soubor APK je dostupný na GitHubu, kde vývojář zveřejňuje také zdrojový kód. Zařazení do katalogu F-Droid uvádí mezi plánovanými kroky. Při stahování je důležité nezaměnit projekt s jinou aplikací stejného názvu.
Pro uživatele, kteří si chtějí ponechat fotografie výhradně ve vlastním zařízení, jde o zajímavou možnost, jak získat inteligentní vyhledávání bez předávání knihovny další internetové službě. Memoria zatím nenahradí všechny funkce Google Fotek, ale pro hledání konkrétního snímku v rozsáhlém místním archivu nabízí už dnes prakticky použitelnou alternativu.
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