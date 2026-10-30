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Kam o víkendu na jižní Moravě? Za deskovkami či na halloweenskou procházku v zoo

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Halloween, Dušičky a podzimní atmosféra přímo vybízejí k výletům po celém Jihomoravském kraji. Ať už dáváte přednost strašidelné zábavě, tajemnému podzemí, tvoření s dětmi, nebo pestré přehlídce zážitků, region nabízí o víkendu skvělé tipy, kam vyrazit.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Za deskovkami či na halloweenskou procházku v zoo

Kam o víkendu na jižní Moravě? Za deskovkami či na halloweenskou procházku v zoo

Zdroj: Kudy z nudy, Zámkohraní
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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