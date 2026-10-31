Daň za stahování her? Francie přišla s návrhem, který může otřást Steamem

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Francouzské Národní shromáždění v pátek 30. října 2026 schválilo pozměňovací návrh, který zavádí
zdanění internetových dat přenášených od poskytovatelů obsahu k uživatelům. Za každý gigabajt by společnosti odváděly 0,055 eura. Na první pohled nepatrná částka může při objemech dat, které denně přenášejí herní platformy, znamenat značné finanční náklady. Návrh prošel těsným hlasováním 11 poslanců proti 10, přestože jej nepodpořila francouzská vláda ani hlavní zpravodaj rozpočtu. Assemblée nationale+1
S opatřením přišla skupina socialistických poslanců vedená Laurentem Lharditem v rámci projednávání státního rozpočtu na rok 2027. Jejich cílem je přimět velké technologické společnosti, aby výrazněji přispívaly do francouzského rozpočtu. Podle předkladatelů totiž nadnárodní internetové firmy dokážou přesouvat své zisky mezi jednotlivými zeměmi, což komplikuje jejich tradiční zdanění.
Nová daň proto nemá vycházet ze zisku, ale z množství dat skutečně doručených francouzským uživatelům. Jejich objem by sledovali poskytovatelé internetového připojení, kteří by souhrnné anonymizované údaje předávali finanční správě. Samotnou daň by neplatili uživatelé ani internetoví operátoři, ale poskytovatelé digitálního obsahu. Stahování dat
Foto: Magnific
Steam by podle hrubého výpočtu mohl platit miliony eur týdně
Herní průmysl patří mezi odvětví, která přenášejí mimořádně velké soubory. Moderní počítačové hry běžně zabírají desítky až stovky gigabajtů. Vedle samotné instalace přitom hráči stahují aktualizace, dodatečný obsah nebo celé hry opakovaně při přeinstalování počítače.
Při navrhované sazbě by přenos hry o velikosti 100 GB odpovídal dani 5,50 eura. U 150GB instalace by šlo o 8,25 eura. Daň by se přitom počítala podle objemu přenesených dat, nikoliv podle počtu prodaných kopií. Náklady by tak teoreticky vznikaly i při opakovaném stažení již zakoupené hry.
Na herním diskusním fóru NeoGAF se objevil výpočet vycházející z uváděného týdenního objemu 62,7 petabajtu dat stažených francouzskými uživateli Steamu. Pokud bychom tento údaj použili bez dalších úprav, vychází při navrhované sazbě daň přibližně 3,45 milionu eur týdně. Při stejném provozu po celý rok by šlo zhruba o 179 milionů eur. Uvedený objem se však nepodařilo nezávisle potvrdit z aktuální interaktivní statistiky Steamu a výpočet nepředstavuje skutečnou daňovou povinnost společnosti Valve.
Zásadní je totiž další ustanovení francouzského návrhu, které první reakce na internetu často přehlížejí.
Daň má být zastropována ve vazbě na tržby poskytovatele obsahu, konkrétně na maximálně 15 % obratu dosaženého ve Francii nebo 2 % celkového obratu. U herních platforem proto nelze skutečnou částku určit pouhým vynásobením stažených gigabajtů. Assemblée nationale+1 Problém mohou mít i bezplatné projekty. A hráči se obávají zdražování
Kritika nepřichází pouze od hráčů. Proti návrhu se veřejně ohradila také nezisková organizace VideoLAN, která stojí za populárním multimediálním přehrávačem VLC. Na sociální síti X upozornila, že podle jejího odhadu by ji nová daň mohla stát více než milion eur ročně. Současně připomněla, že nabízí software zdarma a funguje jako neziskový projekt. teapawt+1
Takový odhad ovšem není potvrzenou daňovou povinností. Právě omezení podle obratu může výslednou částku podstatně změnit. Případ VideoLAN přesto upozorňuje na důležitou otázku: zda je vhodné používat množství přenesených dat jako měřítko ekonomické síly služby, která uživatelům poskytuje obsah zdarma.
Podobná otázka se týká také herních studií, která vydávají bezplatné hry nebo pravidelně distribuují rozsáhlé aktualizace. Vysoký datový provoz totiž automaticky neznamená odpovídající příjmy. Nová daň by při nevhodném nastavení mohla znevýhodnit právě služby, u kterých je přenos velkého množství dat nezbytnou součástí fungování.
Předkladatelé přesto očekávají, že opatření přinese francouzskému rozpočtu přibližně 10 miliard eur ročně. Vycházejí z odhadovaného provozu 200 miliard gigabajtů dat, která každoročně směřují k francouzským internetovým zákazníkům. K hlavním plátcům mají podle nich patřit společnosti Google, Meta, Amazon, Netflix a Akamai. Výnos je ovšem zatím pouze odhadem autorů návrhu, nikoliv zaručeným příjmem státního rozpočtu.
Pro samotné hráče je důležité, že návrh nezavádí přímý poplatek za stahování her. Zda by se případné náklady promítly do cen digitálních titulů, předplatného nebo nabídky služeb, by záleželo na rozhodnutí jednotlivých společností. Zdražení je jedním z možných důsledků, nikoliv potvrzeným plánem Steamu či jiných platforem.
A především, Francie tuto daň zatím definitivně nezavedla. Poslanci 30. října schválili pozměňovací návrh k rozpočtu na rok 2027, nikoliv celý zákon. Opatření musí projít dalšími fázemi legislativního procesu a může být ještě změněno nebo vypuštěno. Do té doby se pravidla pro stahování her ve Francii nemění, natož v ostatních evropských zemích. Assemblée nationale+1
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