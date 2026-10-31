Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nadměrná konzumace cukru může urychlovat stárnutí pokožky. Jeho omezení však pleť neomladí o 10 let přes noc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Proces stárnutí je bohužel nezastavitelný, ovšem to neznamená, že ho nemůžete alespoň trochu zpomalit. To se vám povede pouze tak, že se pokusíte eliminovat základní faktory stárnutí. Existují 2 hlavní viníci, kteří urychlují proces stárnutí [...]...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:04

Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Bakterie H. pylori tropí v žaludku neplechu. Jako přírodní léčba zakročí i zelený čaj a med
Bakterie H. pylori tropí v žaludku neplechu. Jako přírodní léčba zakročí i zelený čaj a med
Příznaky nesnášenlivosti lepku přehledně: Projevuje se i kožními reakcemi a únavou
Příznaky nesnášenlivosti lepku přehledně: Projevuje se i kožními reakcemi a únavou

V posledních letech se stále více lidí potýká s problémem nesnášenlivosti lepku, což je stav, který...

Obejmutím stromu za zdravotními benefity pro tělo i mysl: Léčivé účinky poskytuje i bříza a dub
Obejmutím stromu za zdravotními benefity pro tělo i mysl: Léčivé účinky poskytuje i bříza a dub

Objímání některých druhů stromů může mít velmi pozitivní přínosy pro lidské zdraví. Stačí si tento návyk...

Na bolševník raději pozor: Styk pokožky s jeho šťávou se může značně vymstít
Na bolševník raději pozor: Styk pokožky s jeho šťávou se může značně vymstít

Bolševník je nebezpečná rostlina, která trápí především zahrádkáře. Pokud přijdete do styku s jeho šťávou,...

Rozpoznání hmyzího kousnutí ušetří spoustu komplikací. Mezi rozdíly patří tvrdost a zarudnutí
Rozpoznání hmyzího kousnutí ušetří spoustu komplikací. Mezi rozdíly patří tvrdost a zarudnutí

Léto je v plném proudu a to kromě hezkého počasí znamená také zvýšenou šanci útoku různých druhů hmyzu....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.