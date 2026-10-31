Manžel Marty Jandové nevynechal ani jeden přenos StarDance. Žárlí na jejího tanečníka a ona to zbožňuje

Když Česká televize letos v dubnu oznámila, že tanečním partnerem Marty Jandové bude Martin Prágr, gynekolog Miroslav Verner zareagoval po svém: „To budeš trávit tolik času s cizím chlapem.“ Ještě předtím prý manželku varoval, ať se připraví, že „trochu bude žárleníčko“. Uplynuly tři soutěžní večery, Verner nechyběl ani na jednom, a Marta po třetím kole s úsměvem přiznala, že je v hledišti pokaždé nervóznější než ona sama. Žárlivost? Ano. Ale v podání patnáctiletého páru to vypadá spíš jako partnerská hra s jasně rozdělenými rolemi.
Žárlivost jako rodinná disciplína
Důležité je, kdy a jak se téma žárlivosti objevilo. Poprvé ho Marta otevřela v dubnu, hned po odhalení tanečních párů, tedy měsíce před prvním přenosem. Vysvětlovala tehdy, proč může tanec působit intimněji než jiné společné aktivity, a Vernerovu reakci popsala s nadhledem. Po třetím kole, v rozhovoru pro eXtra přidala další vrstvu: manžel je prý „rozkošný“, když sleduje každý přenos z hlediště a tváří se nervózněji než soutěžící.
Nejde tedy o jednorázový výrok vytržený z kontextu. Jsou to dva časově oddělené momenty (před startem a po třetím kole), které ukazují konzistentní dynamiku. Verner žárlí nahlas, Marta to přijímá jako kompliment. A hlavně: nikde v dostupných rozhovorech nezaznívá náznak skutečné krize.
Od 18 k 30 bodům za tři týdny
Vztahová linka by visela ve vzduchoprázdnu, kdyby za ní nestál reálný soutěžní výkon. A ten je u Jandové s Prágrem překvapivě strmý. Redakce VIPŽivot připomíná, že v prvním kole dostali od poroty 18 bodů, jedno z nižších hodnocení večera. O týden později 27. A ve třetím kole, kde tančili sambu, přišlo 30 bodů. Porotkyně Jana Burkiewiczová mluvila o „nové Martě“ a zdůraznila posun, který zpěvačka za pouhé tři týdny udělala.
Z porotcovských bodů řadíme pár Jandová–Prágr s celkovými 75 body na sdílené 3.–4. místo mezi sedmi zbývajícími páry, společně s Tomasem Seanem Pšeničkou a Natálií Otáhalovou. Před nimi jsou zatím jen Vojtěch Dyk (91 bodů) a Luciana Tomášová (90 bodů). Po třetím večeru vypadli Hana Dvorská s Michalem Kurtišem a čtvrtý soutěžní večer je naplánovaný na 31. října.
Proč Verner sedí v sále, a proč to dává smysl
StarDance nebyla u Jandových žádná novinka. Marta v oficiálním rozhovoru pro Českou televizi přiznala, že soutěž doma sledovali hlavně kvůli dceři Marii a že i manžel se na ni „velmi rád kouká“. Už na premiéře 12. října seděl Verner v hledišti vedle Petra Jandy, Martina otce. Od té doby nepropásl jediný přenos.
Pár je spolu od roku 2011, dcera se narodila v roce 2013, svatba proběhla v létě 2014. K říjnu 2026 to znamená zhruba patnáct let společného života a dvanáct let manželství. Marta v dřívějších rozhovorech opakovaně popisovala, že s manželem „mluví o všem“ a že otevřená komunikace je základ jejich fungování. Verner provozuje vlastní gynekologickou ordinaci, ona žongluje mezi koncerty, rodinou a teď i tréninky s Prágrem, sama říká, že s tanečníkem tráví víc času než s dcerou.
Co na to Prágr?
Taneční partner Marty Jandové se k Vernerově žárlivosti veřejně nevyjádřil. V rozhovoru po třetím kole mluvil hlavně o společném cíli dostat se co nejdál v soutěži, ne o manželovi své partnerky. A možná je to nejlepší strategie: nechat vztahovou dynamiku tam, kde patří, tedy mezi Martu a Miroslava, a soustředit se na choreografii.
Čtvrté kolo StarDance se vysílá 31. října. Miroslav Verner bude s největší pravděpodobností sedět v hledišti. A bude nervóznější než jeho žena.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová