Ocet: Účinná zbraň pro boj se zápachem, ucpaným odpadem i nežádoucími mravenci. Objevte skryté možnosti tohoto zázraku

Zářivě čistou domácnost nemusíte získat pouze s pomocí drahých čisticích prostředků. Postačí i ocet, který vykoná stejnou službu, ale levněji a šetrněji.
Nákup drahých čisticích prostředků ubližuje nejen vaší peněžence, ale i životnímu prostředí. Množství chemikálií, jež splachujeme do odpadu, je více než dost na to, abychom
přiživili škody v přírodě, které má na svědomí především člověk. Jde to i jinak. Spoustu produktů, které můžete najít u sebe v kuchyni, lze přeměnit na účinné čisticí prostředky, jež vás zbaví nečistot a ušetří vaši peněženku i přírodu. Vyzkoušejte triky s octem. Mravenci mají ocet velice neradi
Vůně octa skutečně není pro mravence tou nejoblíbenější, vlastně ji vyloženě nesnášejí. Tudíž pokud se chcete zbavit mravenců v domě, nejúčinnější zbraní bude právě ocet. Nebude to dlouho trvat a
žádný z nich už nepřijde na nevyžádanou návštěvu. Smíchejte díl vody se stejným dílem octa a vše nalijte do lahve s rozprašovačem. Nastříkejte roztok na všechna místa, kde vás mravenci trápí. Za chvíli bude po problému. Směs s sebou můžete vzít i na piknik nebo na výlet, žádný hmyz vás nebude obtěžovat. Fotografie: Pixabay Dezinfekce lednice i odstranění zápachu
Domácnost můžete mít uklizenou sebelíp, ale jakmile vám páchne lednice, odpadkový koš nebo kočičí záchod, nikdy
nebudete s čistotou domova na 100 % spokojeni. Směs octa a vody by vám v tom mohla pomoci. Vyjměte všechny potraviny z lednice a nastříkejte roztok do všech koutů. Nechte ho chvíli působit a poté setřete.
Stejně tak postupujte i u odpadkového koše. Jakmile vyndáte pytel s odpadky, nastříkejte na dno ocet s vodou. Pod čistý igelitový sáček pak můžete vložit i slupku od citrónu nebo pomeranče, zachytí pach a zároveň koš osvěží citrusovou vůní.
Ocet uvolní odpad a zbaví ho nečistot
Čas od času je nutné protáhnout odpad, aby dobře odtékal. Mnoho domácností má s odtokem vody neustále problémy. Bránit mu může spousta věcí. Jen se chytněme za nos a
přiznejme si, co všechno, co bychom neměli, splachujeme do odpadu. Skořápky od vajec, zbytky mouky, vlasy, chlupy atd. Snadno se tak potom v trubkách vytvoří zábrana, která nutí vodu vracet se zpět. Fotografie: Freepik
Abyste nemuseli používat drastické chemikálie, které nežádoucí věci doslova rozežerou, zkuste směs jedlé sody a octa. Produkty společně vytvoří reakci, jež pomůže uvolnit odpad. Nezapomeňte ho pak ještě propláchnout vroucí vodou.
Na sílu octa vsaďte i při praní
Zapomněli jste přes noc vyprané prádlo v pračce? Žádný problém. Pokud vám oblečení zatuchlo, není nic jednoduššího než ho prohnat
krátkým pracím cyklem společně s polovinou šálku kyselé tekutiny. Po zápachu nezůstanou ani stopy. Navíc ocet prádlo zbaví statické elektřiny a také zabrání zachytávání chuchvalců na oblečení.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Ocet: Účinná zbraň pro boj se zápachem, ucpaným odpadem i nežádoucími mravenci. Objevte skryté možnosti tohoto zázraku appeared first on BydlímeÚtulně.cz.