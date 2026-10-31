Rajchl našel v České televizi parazity a mezi kritiky hysterky. Činčila mu před kamerami vmetl hulváta

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Rajchl našel v České televizi parazity a mezi kritiky hysterky. Činčila mu před kamerami vmetl hulvátaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jindřich Rajchl se pustil do hospodaření České televize a přišel s objevem parazitů nasátých…
Poslanec Benjamin Činčila, ZDROJ: Benjamin Činčila/ se svolením
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 31.10.2026 08:19
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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