Nejlepší hnojivo na konec léta: smíchejte kopřivy a popel

Reklama
2 min
Nejlepší hnojivo na konec léta: smíchejte kopřivy a popelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud patříte mezi ekologické zahrádkáře, pak jistě oceníte čistě přírodní a účinné hnojivo, které vznikne spojením kopřiv a dřevěného popela. Na konci letní sezóny rostliny totiž už nepotřebují až tak bujný růst listů, ale hlavně je nutné se soustředit na dozrávání plodů a pomalou přípravu na podzimní a zimní období. Spojením kopřiv a popela jim pak dodáte přesně takové živiny, jež v tomto období potřebují.
Kopřivy
Zdroj: Pixabay
Reklama
Hnědnou vám túje zevnitř? Záchrana nemusí být složitá
Živý plot je součástí mnohých zahrad. Není se čemu divit, jelikož soukromí je velmi důležité. Živý plot...
Vykašlete se na zvadlá poupata: Trik s nůžkami v srpnu zařídí, že vaše růže zběsile pokvetou až do mrazů
Vykašlete se na zvadlá poupata: Trik s nůžkami v srpnu zařídí, že vaše růže zběsile pokvetou až do mrazů....
Saláty, kterým nevadí chlad. Některé zvládnou první mrazíky
Pokud máte spojeno pěstování salátů s jarem, tak věřte, že jsou určité druhy, kterým nevadí chlad a lze je...
Srpnová péče o maliny: Napřesrok čekejte záplavu plodů
Utrhnout si přímo z keře na zahradě sladkou malinu rozhodně stojí za to. Chuťově je vynikající a s těmi...
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
Řecké lasagne po česku: Pastitsio s těstovinami, masovou omáčkou a bešamelem
Cooky.cz
dnes, 02:17
4 min
Česká stopa v záhadě zimních blesků: Větrné elektrárny mohou měnit podmínky pro vznik výbojů
Volty
dnes, 01:00
3 min
Přezrálé rajče do zavařeniny dát můžete, ale jedno jiné vám celou sklenici zničí. Pozná se na první pohled
Chalupáři-Zahrádkáři
28. 8. 2026, 21:56
2 min
Samsung nacpal do One UI 9 desítky AI funkcí. Po dvou týdnech testování je jasné, že je většina z nich k ničemu
Mobify.cz
28. 8. 2026, 21:16
4 min
Mléko, soda a pár kapek saponátu. Po dvou postřicích už na růžích žádná mšice nebyla
adbz.cz
28. 8. 2026, 21:13
2 min
Reklama
Zahraniční ligy: Haaland děsí soupeře i s novým sestřihem, Bayern si ve šlágru zastřílel
Aktuálně.cz - Sport
28. 8. 2026, 21:13
Okurkám, rajčatům i paprikám žloutnou listy a většina zahrádkářů netuší proč. Řešení za pár korun je přitom v každé lékárně
Chalupáři-Zahrádkáři
28. 8. 2026, 20:59
2 min
Poslední cesta krále Haralda. Ulice Osla zaplnily tisíce truchlících
Aktuálně.cz - Zprávy
28. 8. 2026, 20:29
Jitka Schneiderová ukázala svou přirozenou krásu: Tato fotka bez make-upu a filtrů doslova nadchla fanoušky
In-lifestyle.cz
28. 8. 2026, 20:28
3 min
Samantha Carterová z Hvězdné brány slaví 61 let. Amanda Tapping dala blond vlasům sbohem a šediny ani vrásky neskrývá
ReadZone
28. 8. 2026, 20:27
3 min
Reklama
Itálie zažívá dva extrémy najednou. Na jihu naměřili přes 44 °C, sever ničily obří kroupy
Meteocentrum.cz
28. 8. 2026, 19:55
5 min
Ligurské stecchi, starý recept z Janova
Inregion.cz
28. 8. 2026, 19:43
7 min
Tělíska potají dávali i dvanáctiletým dívkám. Dánský program v Grónsku podle expertů nebyl genocidou
Aktuálně.cz - Zprávy
28. 8. 2026, 19:41
Otec nevěsty si odskočil na toaletu a přistihl tam vlastní ženu se švagrem. Svatba okamžitě skončila, dcera s ní od té doby nemluví
DámskýDeník.cz
28. 8. 2026, 19:34
2 min
Královská rodina má obrovský strach: Zdravotní stav krále se zhoršuje a nejspíše mu nezbývá moc času
In-lifestyle.cz
28. 8. 2026, 19:31
4 min
Reklama
Z loupežnického sídla tichou poustevnou: Skalní hrad Sloup ukrývá kapli vytesanou přímo v kameni
Svět cestovatele
28. 8. 2026, 19:30
4 min
Peroxid a vodka v rozprašovači: Po jednom postřiku na růžích nezůstala jediná mšice
adbz.cz
28. 8. 2026, 19:06
2 min
Spor kvůli hluku v Bosonohách pokračuje
Náš REGION
28. 8. 2026, 18:50
1 min
Nemožné se má stát realitou, Heroes 3 dostane oficiálně remake. Má překonat i kultovní mody, trailer ukázal první záběry ve 3D
Mobify.cz
28. 8. 2026, 18:50
4 min
Starostové se pustili do Babišovy vlády: Metnar rozkládá vnitro, České dráhy obsazuje politika
Inregion.cz
28. 8. 2026, 18:38
5 min
Reklama
Trumpovi zůstává cejch odsouzeného prezidenta. V kauze pornoherečky opět neuspěl
Aktuálně.cz - Zprávy
28. 8. 2026, 18:32
Hra o zavření důležité ambasády. Macinka ji „posuzuje“, může ale dost tvrdě narazit
Aktuálně.cz - Zprávy
28. 8. 2026, 18:28
Probiotika pro psy a kočky: Kdy uleví od průjmu
Plné zdraví
28. 8. 2026, 18:14
2 min
Stiflerova máma slaví 65. narozeniny. Role jí přihrála stovky milenců
ReadZone
28. 8. 2026, 18:14
3 min
Eva Pavlová vsadila na jednoduchou eleganci. Světlý model jí sedl výrazně lépe než předchozí experimenty
Trendy Život
28. 8. 2026, 18:09
2 min
Reklama
Děsivé překvapení v pražském parku, plazil se tam hroznýš
Pražská Drbna
28. 8. 2026, 18:06
1 min
Zelenskyj nařídil ztrojnásobit počet útoků na Rusko. A Američanům poděkoval za to, že v jednáních zazněl „potřebný tón“
HN.cz
28. 8. 2026, 18:03
Šermíři, tanečníci i žongléři. Zámek ožije slavností na konec prázdnin
Liberecká Drbna
28. 8. 2026, 18:03
1 min
Svitavské muzeum vystaví stříbrný poklad ukrytý přes 70 let. Čítá přes 4000 mincí
Náš REGION
28. 8. 2026, 18:00
1 min
Mizerové: Změna obsazení, ztráta paměti, neslušné jednání a cenzura od režisérovy maminky
V Telce
28. 8. 2026, 17:59
3 min
Reklama
Celofánový sáček a mrkev zůstane křupavá celou zimu. Metodu znaly naše babičky, dnes ji většina zahrádkářů ignoruje
Chalupáři-Zahrádkáři
28. 8. 2026, 17:58
2 min
Nothing OS 5.0 přináší funkci, kterou Android nemá: popíšete aplikaci slovy a systém ji vytvoří za vás, bez jediného řádku kódu
Mobify.cz
28. 8. 2026, 17:58
4 min
V Horní Plané vjel koloběžkář před přijíždějící vlak, ten ho srazil
ČR nehody
28. 8. 2026, 17:57
1 min
Leknessund čekal na vítězství v Grand Tour celou kariéru. Přišlo v den, kdy Norsko truchlí za krále
Vše o sportu
28. 8. 2026, 17:52
5 min
V Zoo Ostrava otevřeli nový pavilon pro obojživelníky. Nabízí celkem 40 druhů
Ostravská Drbna
28. 8. 2026, 17:43
1 min
Reklama
Už žádné extra sklo: Samsung chystá displej, který si sám opraví škrábance. Galaxy S27 Ultra má dostat samohojící vrstvu
Mobify.cz
28. 8. 2026, 17:32
4 min
„Byla to extrémně riskantní akce.“ Expert mluví o záhadné cestě šéfa CIA do Ruska
Aktuálně.cz - Video
28. 8. 2026, 17:30
Temná minulost automobilky. Kdo skutečně stojí za Volkswagenem?
kroniQa
28. 8. 2026, 17:29
3 min
Unikátní přístroj: Nemocnice Jihlava spouští jedinou 3T magnetickou rezonanci v kraji
Jihlavská Drbna
28. 8. 2026, 17:29
1 min
Podraz: Zákaz modrého oblečení, nezvykle vysoké honoráře a dva týdny nepřetržitého popíjení v irských hospodách
V Telce
28. 8. 2026, 17:28
3 min
Reklama
Reklama
Hra o zavření důležité ambasády. Macinka ji „posuzuje“, může ale dost tvrdě narazit
Bouřky udeřily mimořádnou silou. Kroupy zranily malé děti, místní něco takového nepamatují
Rodina trávila léto v pronajaté vile na Sicílii. Dvouletá holčička byla nalezena bez známek života
„Byla to extrémně riskantní akce.“ Expert mluví o záhadné cestě šéfa CIA do Ruska
Vědci zavřeli světlo do krabičky. Překvapivě se začalo chovat jako hmota
Reklama
Reklama