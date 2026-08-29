Za totality stál pár korun a měl ho doma každý, kdo chodil na houby. Dnes je z něj sběratelská rarita

Ležel v každé kuchyňské zásuvce hned vedle otvíráku. Malý zavírací nožík se štětinovým kartáčkem na konci, který si houbaři brali do lesa stejně samozřejmě jako proutěný košík. Za socialismu se dal pořídit za pár korun a nikdo mu nepřikládal větší hodnotu. Dnes po něm sběratelé pokukují na aukčních webech a za ten správný kus dokážou zaplatit nečekané sumy. Většina nožíků žádné jmění nevynese, na ten pravý kousek ve skvělém stavu ale narazíte jen zřídka.
Do lesa ho brali úplně všichni
Houbaření je pro Čechy skoro národní sport. Alespoň jednou ročně vyrazí do lesa zhruba sedm lidí z deseti, což je jinde ve světě nevídané. Cizinci nad tím kroutí hlavou a ptají se, jak vůbec poznáme, co je jedlé. Pro nás je to samozřejmost, kterou předávají prarodiče vnukům spolu s košíkem a s prvním poučením o tom, které houby se raději nesbírají.
Kořeny téhle vášně sahají hluboko. Naplno se sběr rozjel v 19. století, kdy houby doplňovaly skromný jídelníček a rostly zadarmo. Co začínalo jako holé živobytí, se během generací proměnilo v koníček. Sběr mezi obyčejné lidi rozšířil ve dvacátých letech minulého století mykolog František Smotlacha, zakladatel České mykologické společnosti a autor populárního atlasu hub. K téhle tradici neodmyslitelně patřil i drobný pomocník, bez kterého se do lesa nevyráželo.
Přečtěte si také: Češi končí se slunečnicovým olejem. Nahrazují ho touto 1 vychytávkou, na které jde smažit úplně všechno Zahnutá čepel a kartáček na konci rukojeti
Houbařský nožík se od běžného kapesního nože pozná na první pohled. Čepel má mírně zahnutou, aby se houba dala pohodlně odříznout těsně u země a nemusela se vytrhávat i s podhoubím. Na druhém konci rukojeti sedí malý kartáček, kterým houbař očistí klobouk od jehličí a hlíny hned na místě. Doma pak odpadne zdlouhavé drhnutí.
Část nožíků měla na čepeli i malou stupnici na změření nalezené houby. Většinu těchto nožíků vyráběl Mikov z Mikulášovic na Děčínsku, kde se nože brousí už od roku 1794. Oblasti se kvůli tomu kdysi přezdívalo český Solingen podle proslulého německého města nožířů. Za socialismu byl Mikov hlavním dodavatelem a jeho výrobky putovaly do statisíců domácností.
Proč se z pár korun stala sběratelská záležitost
Zájem o staré předměty z časů Československa v posledních letech výrazně zesílil. Kapesní i houbařské nože, které dřív ležely v každé kůlně, se najednou objevují v inzerátech jako vyhledávané kousky. Roli hraje nostalgie, ale zdaleka nejen ona. Zachovalých nožíků totiž rychle ubývá. Braly se do lesa v každém počasí, používaly se dennodenně a časem se prostě opotřebovaly nebo ztratily.
Přečtěte si také: Babiččin trik na zelňačku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá Staré československé kapesní a houbařské nože se z běžného vybavení kůlen proměnily ve vyhledávané sběratelské kousky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě nedostatek pěkných kusů žene ceny nahoru. K tomu se přidává obdiv k poctivému řemeslu. Ocelová čepel snesla roky používání a rukojeti ze dřeva nebo tvrzeného plastu se nekroutily ani ve vlhku lesa. Pro spoustu lidí je to dnes kousek historie, který připomene výlety s rodiči a prázdniny u babičky.
Kolik může starý houbařský nůž stát
Tady je potřeba zůstat nohama na zemi. Ceny se pohybují v obrovském rozpětí a rozhoduje hlavně vzácnost modelu a jeho stav. Obyčejný ohmataný nožík se prodává za pár stovek korun, zatímco vzácnější kus, který přečkal desítky let jako nový a nejlépe i s krabičkou, se výjimečně vyšplhá až kolem dvanácti tisíc. Většina nálezů z dědovy garáže ale skončí u spodní hranice. I tak se vyplatí starý nůž jen tak nezahodit a nechat si ho radši ocenit od někoho, kdo se ve sběratelství vyzná.
Orientační ceny podle stavu shrnuje tabulka:
Stav nožíku Orientační cena Běžný opotřebovaný kus pár stovek korun Pěkně zachovalý nožík jednotky tisíc korun Vzácný kus v původním stavu s krabičkou výjimečně kolem 12 000 Kč Podle čeho poznáte cenný kus Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle suroviny do těsta a záviny zůstanou křehké i třetí den
Nejvíc prozradí ražba na čepeli. Čitelné jméno výrobce udělá z nožíku dohledatelný kus a přidá mu na ceně. Rozmazaná nebo chybějící značka zájem sráží, protože kupující netuší, co si vlastně kupuje. Vyklopte čepel proti světlu, drobná ražba tak vystoupí lépe.
Roli hraje i to, jak se s nožem zacházelo. Poučený kupec dá přednost noži s přirozenou patinou času před takovým, který někdo vyleštil do zrcadla. Původní nýty a neobroušené ostří mluví pro pravost, kdežto broušení smirkem sedře značku i profil ostří a cenu srazí. Body navíc přidá dochovaný obal nebo starý paragon, který podloží původ kousku.
Zdroje: https://www.outfit4events.cz/czk/magazin/noze/houbarske-noze/, https://blog.helveti.cz/mikov-historie-ceskeho-nozirstvi-ktera-prezila-dve-stoleti/, https://medium.seznam.cz/clanek/cesnekovabageta-houbareni-cesky-narodni-sport-ktery-zbytek-sveta-nechape-196945, https://www.denik.cz/z_domova/houby-houbareni-rostou-atlas-smotlacha-hriby-muchomurka-otrava-povery.html, https://www.tiscali.cz/pokud-mate-v-zasuvce-stary-nuz-s-cernou-rukojeti-nikdy-ho-neprodavejte-pod-3-000-kc-sberatele-se-o-nej-perou-673765, https://www.umimeporadit.cz/kdo-doma-vystoura-tento-socialisticky-kapesni-nuz-muze-slavit-sberatele-za-zachovaly-kousek-plati-az-12-000-kc