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Ve čtvrtině z 215 měst a obcí v Libereckém kraji sestavili jedinou kandidátku

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Ve čtvrtině z 215 měst a obcí Libereckého kraje sestavili pro podzimní komunální volby jedinou kandidátku. Celkově v kraji letos kandidátů ubylo, o hlasy voličů se bude 9. a 10. října ucházet 6769 kandidátů, což je o 315 méně než před čtyřmi lety. Kandidátů ubylo v Liberci, Jablonci nad Nisou i České Lípě. Širší výběr budou mít lidé v Semilech nebo v příhraničním Hrádku nad Nisou na Liberecku.
Ilustrační foto - komunální volby

Ilustrační foto - komunální volby

Zdroj: Petr Bezděk
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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