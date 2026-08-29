Kdo má doma tenhle smaltovaný džbán po babičce, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

Zaprášený smaltovaný džbán s barevným lemem vydrží roky ležet ve spíži nebo na půdě, aniž by mu kdokoli věnoval pozornost. Mezi českými sběrateli přitom o podobné kousky roste zájem a někteří jsou za ně ochotní pořádně připlatit. Rozdíl mezi bezcenným plechem a malým pokladem se skrývá v pár znacích, které při úklidu skoro nikdo nekontroluje.
Retro vlna a jméno Sfinx
Zájem o vybavení domácností z dob socialismu roste zhruba patnáct let a smaltované nádobí mezi ním drží stálou pozici. Na aukčních portálech se řadí ke zboží, které jde na odbyt i ve chvíli, kdy jiné retro předměty vyjdou z módy. Velký díl toho táhne obyčejná nostalgie. Dnešní třicátníci až padesátníci vyrůstali v kuchyních, kde plecháč s lemem stál na sporáku úplně běžně, a ten kus dětství si dnes rádi pořídí zpátky domů.
Druhý důvod je řemeslná pověst. Velká část toho, co se dnes prodává, pochází z českobudějovické smaltovny Sfinx. Ta vznikla jako národní podnik roku 1953 sloučením tří starších budějovických provozů a v osmdesátých letech se řadila k největším výrobcům smaltovaného nádobí v Evropě, se zbožím vyváženým do osmdesáti zemí. Jméno Sfinx proto u kupujících funguje jako příslib poctivého dobového kusu.
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Klíčovou informaci nese dno nádoby. Bývá na něm ražba výrobce, kterou buď nahmatáte jako vystouplý reliéf v plechu, nebo ji překryla poleva a odhalí se teprve v šikmém světle. Označení Made in Czechoslovakia zase řadí výrobu ještě do dob Československa.
U kusů bez jakéhokoli značení mají sběratelé smůlu a většinou je míjejí. Nedokážou u nich totiž určit ani stáří, ani dílnu, ze které pocházejí. Nejvíc žádaný je českobudějovický Sfinx, dobrou pověst mají i výrobky ze Smaltoven Znojmo. Pokud je na spodku navíc vyražený rok nebo číslo modelu, kupci obvykle přidají.
Na stavu záleží víc, než čekáte
I džbán od žádané značky ztratí kouzlo, jakmile je otlučený. Zájemci jdou po kusech bez prasklin, hlubokých oděrek a odštípnuté polevy. U džbánů s víčkem nebo u těch, které kdysi patřily k umyvadlové soupravě, se navíc hlídá, jestli se dochovaly všechny části.
Přečtěte si také: Babiččin trik na zelňačku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá Praskliny a odštípnutá poleva snižují cenu starého smaltovaného kusu i o několik set korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Každá viditelná vada jde z ceny dolů, klidně o desítky až stovky korun. Starý kus od moderní kopie rozeznáte podle tisku. U dobových výrobků potisk mírně přetéká a linky nedrží úplně přesnou hranu, zatímco současné repliky vypadají strojově vyladěně, až sterilně.
Od stokorun po sběratelské tisíce
Clickbaitové titulky lákají na tisíce, ve skutečnosti na ně dosáhne jen menšina kusů. Drobnější smaltové nádobí mění majitele za několik stovek korun a u běžné dózy se cena drží zhruba mezi 400 a 800 korunami. Větší nádoby včetně džbánů se v inzerátech nejčastěji vejdou do 1 500 korun.
Zlom přichází u kousků se sběratelskou prémií. Zachovalý džbán s dobře znatelnou značkou se obchoduje běžně za dva až pět tisíc korun. Bezvadný kus se zřetelným logem Sfinxu se v dražbě dostane i přes šest tisíc. Nejvyšší sumy si drží celé soupravy v jednom dekoru, a když k nim zůstala i dobová krabice, výjimečně se cena vyšplhá až k patnácti tisícům.
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Orientační ceny podle typu a stavu kusu shrnuje následující přehled:
Kategorie kusu Orientační cena Drobné dózy a běžné nádobí 400 až 800 Kč Větší džbány bez sběratelské hodnoty do 1 500 Kč Sběratelský kus s čitelnou značkou Sfinx 2 000 až 5 000 Kč, špičkové exempláře přes 6 000 Kč Kompletní dobová souprava s balením výjimečně až 15 000 Kč Co udělat, než džbán vyhodíte
Než starý džbán hodíte do kontejneru, věnujte mu chvíli. Otočte ho dnem vzhůru, prohlédněte značku a hlavně se ji nesnažte vydrhnout, protože právě ona drží hodnotu. Zkontrolujte stav polevy i to, jestli k džbánu patří ještě další díly.
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Prodat se dá přes bazary i aukční weby, kde smaltové nádobí pořád shání dost lidí. A i kdyby váš kousek nakonec spadl do té levnější kategorie, pořád z něj zbude hezká retro dekorace, která se hodí do kuchyně laděné do minimalismu. Tradici smaltu ostatně dodnes drží jihočeská firma Belis, jediný tuzemský výrobce, takže puntíkované a květované plecháče se dají pořídit i nové.
Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/byla-skoro-v-kazde-ceskoslovenske-domacnosti-a-stala-par-korun-dnes-muze-mit-pro-sberatele-prekvapivou-hodnotu, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/smaltovane-hrnce-moda-2026/, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/smaltovny, https://www.tiscali.cz/nemate-doma-stary-smaltovany-hrnec-po-babicce-na-bazarech-se-prodava-i-za-6-000-kc-708196