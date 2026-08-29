Jahodníky starší než 3 roky ztrácejí sílu, ale jeden srpnový zásah jim vrátí úrodu. Většina pěstitelů na něj po sklizni zapomene

Většina zahrádkářů po sklizni jahodníky mentálně odepíše. Záhon přestane být zajímavý, pozornost se přesune k rajčatům, paprikám nebo k plánování dovolené. Jenže jednouplodící jahodníky právě v srpnu přepínají do režimu, v němž zakládají květní pupeny pro příští sezonu. Okno trvá zhruba osm až deset dní po posledním sběru a každý den bez zásahu zmenšuje potenciál budoucí úrody. Klíčový úkon, který se v tomto okně vyplatí provést, má mezi pěstiteli ustálený název: renovace porostu. Čtyři jednoduché kroky dokážou záhon vrátit do kondice. U malého záhonku zabere celá operace skutečně pár minut; u delšího řádku počítejte spíš s půlhodinou. Rozhodující proměnnou ale představuje načasování, nikoli délka práce.
Proč jahodníky po třetím roce ztrácejí sílu a co s tím udělat hned po sklizni
Každý trs jahodníku má svůj biologický strop. Vrchol produktivity připadá obvykle na druhý plodný rok, třetí sezona bývá srovnatelná nebo mírně slabší. Od čtvrtého roku se ale sčítá hned několik nepříznivých faktorů: kořenový systém stárne, korunky se zahušťují, mezi rostlinami narůstá tlak houbových chorob a plody se zmenšují.
University of Maryland Extension přímo doporučuje ve čtvrtém roce vyřadit matečné trsy a nechat záhon postavit na nejsilnějších dceřiných rostlinách.
Právě proto má srpnová renovace dvojí funkci. U mladšího porostu (druhý a třetí rok) obnoví světelné podmínky v korunách, sníží riziko chorob a nasměruje energii do nových listů, kořenů i šlahounů, z nichž vzejde příští úroda. U starších záhonů naopak slouží jako diagnostický moment: pokud trsy opakovaně rodí drobné plody a špatně regenerují, je čas porost obměnit.
Čtyři kroky renovace, které zachrání příští sklizeň jednouplodících odrůd
Postup vychází z doporučení několika amerických univerzitních poraden a dá se shrnout do čtyř fází:
Seříznutí starého listí – listy se ostříhají zhruba 5 cm nad korunkou. Cílem je zbavit rostlinu nemocných a opotřebovaných čepelí, aniž by se poškodilo srdéčko. Zúžení řádku – řádek se protrhá na šířku asi 15–20 cm, slabé a přebytečné rostliny se odstraní. Zbylé trsy tak získají prostor i přísun živin. Mělké nakypření – těsně u srdéček stačí rozrušit půdní škraloup do hloubky maximálně 2 cm; mezi řádky lze kypřit o něco hlouběji, do 5 cm. Hlubší zásah hrozí poškozením mělkého kořenového systému, jak upozorňuje Oregon State University Extension. Přihnojení a zálivka – bezprostředně po renovaci se hodí granulované hnojivo s vyrovnaným poměrem živin (NPK zhruba 10-10-10) v dávce přibližně 50–100 g na metr čtvereční. Na konci srpna už volte střídmější porci kolem 25 g/m². Ihned po rozhozu důkladně zalijte.
Pozor na přehnané dávky dusíku. Bujný vegetativní růst v pozdním létě změkčuje pletiva, zvyšuje náchylnost k chorobám a může vést k zimnímu poškození trsů. Hranice pro poslední přihnojení leží na konci srpna; pozdější aplikace už víc škodí než pomáhá.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Celý postup se vztahuje primárně na jednouplodící odrůdy, jako je v českém sortimentu například „Senga Sengana“. Stáleplodící a tzv. day-neutral jahodníky, třeba „Ostara“, plodí průběžně i v pozdním létě, květní pupeny zakládají jiným rytmem a tvrdé poklizňové „oholení“ na ně přenášet nelze.
Kdy renovace nestačí a vyplatí se založit úplně nový záhon
Signály, že porost už renovací nezachráníte, bývají poměrně čitelné:
Plody se zmenšují třetí sezonu po sobě. Řádek je přehuštěný navzdory každoročnímu protrhávání. Listy opakovaně napadají skvrnitosti a plísně. Šlahouny jsou slabé a krátké, dceřiné rostlinky zakořeňují pomalu.
V takové situaci dává větší smysl obměna. Ideálně na jiném místě zahrady a z čisté, pokud možno certifikované sadby. Při výběru materiálu z vlastního záhonu se vyplatí sáhnout po první nebo druhé dceřiné rostlince na šlahounu, ty bývají nejživotaschopnější. Náhodné šlahouny z nemocného porostu si s sebou nesou chorobový balast, a investice do nové výsadby se tak rychle znehodnotí.
Proč je srpnové okno pro květní pupeny tak krátké a nelze ho odložit na září
Biologie jednouplodících jahodníků funguje jako přísný kalendář. Na přelomu léta a podzimu rostlina reaguje na zkracující se den a klesající teploty tím, že přepíná z vegetativního růstu do zakládání generativních pupenů. Pokud v tomto období chybí dostatek světla v korunce, živiny jsou vyčerpané a staré listí stíní nový přírůstek, pupenů vznikne méně. A méně pupenů znamená méně květů, méně zavázaných plodů a nakonec řidší sklizeň.
Odložená renovace problém ještě prohlubuje. Pozdní seříznutí může zasáhnout už zakládané pupeny a zkrátit čas, který rostlina potřebuje k obnově listové plochy před nástupem zimy. Právě proto pěstitelské poradny opakují totéž: začněte do týdne až deseti dnů po posledním sběru. V českých podmínkách to u jednouplodících odrůd znamená zhruba konec července až první polovinu srpna.
Kdo čte tyto řádky na konci srpna, ještě neprohrál; lehké dohnojení, důkladná zálivka a protrhání přehuštěných míst pořád pomohou. Hluboká renovace se seříznutím listů ale už operuje s tenčí rezervou a vyžaduje o to pečlivější následnou péči: pravidelné vlhčení půdy a ochranu před prvními nočními mrazy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková