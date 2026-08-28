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Hnědnou vám túje zevnitř? Záchrana nemusí být složitá

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Živý plot je součástí mnohých zahrad. Není se čemu divit, jelikož soukromí je velmi důležité. Živý plot navíc vypadá mnohem lépe než klasická plachta na standardním plotu. Většinou je tento živý plot složen z tújí. Jde o stromky, které dokážou vytvořit kompaktní celek, který je neprostupný a jako živý plot slouží skvěle. Na rozdíl od listnatých živých plotů totiž neopadává. Tak jako tak ale mohou nastat problémy s hnědnutím tújí. Jak je efektivně řešit? Stačí domácí prostředky.
Hnědnutí tújí

Hnědnutí tújí

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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