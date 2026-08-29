Kolumbie hledá nové vodohospodářské technologie

Agentura CzechTrade připravuje pro české výrobce, dodavatele technologických zařízení a poskytovatele služeb v oblasti vodohospodářství podnikatelskou misi do Kolumbie, která se uskuteční 3.–5. listopadu 2026 v Bogotě. Akci společně zajišťují zahraniční kancelář CzechTrade Kolumbie a Velvyslanectví ČR v Bogotě. Cílem je představit české firmy potenciálním partnerům, investorům a institucím a otevřít jim cestu ke konkrétním obchodním příležitostem.
Cena za účast jednoho zástupce firmy činí 29 900 Kč bez DPH, při účasti dvou zástupců z jedné společnosti 35 000 Kč bez DPH. V ceně není zahrnuta letecká doprava z Česka do Kolumbie ani ubytování, které vychází přibližně na 2000 Kč za noc se snídaní. CzechTrade zároveň zajistí místní přesuny, asistenci během mise a organizaci jednotlivých jednání.
Kolumbie patří mezi země s největším objemem obnovitelných vodních zdrojů v Latinské Americe. Přesto se potýká s výraznými rozdíly v dostupnosti vody, rychlou urbanizací, klimatickými výkyvy, vysokými ztrátami v distribučních sítích a nedostatečným čištěním odpadních vod. Právě modernizace vodohospodářské infrastruktury proto představuje významnou příležitost pro zahraniční dodavatele technologií a služeb.
Významným projektem je připravovaná čistírna odpadních vod PTAR Canoas v okolí Bogoty. Zařízení má mít kapacitu přibližně 16 m³/s a zpracovávat až 70 procent odpadních vod hlavního města a veškeré odpadní vody města Soacha. Hodnota projektu se odhaduje na 6 bilionů kolumbijských pesos, tedy přibližně 1 až 1,5 miliardy dolarů. Součástí širšího programu je také sanace povodí řeky Bogotá a modernizace další vodohospodářské infrastruktury.
Agentura přizpůsobí program mise konkrétním potřebám přihlášených firem. Účastníci se mohou setkat například se zástupci městské vodárenské společnosti Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, regionálního regulátora CAR nebo společností působících v provozu a výstavbě vodohospodářské infrastruktury. Program může zahrnout také jednání s potenciálními distributory a obchodními zástupci.
CzechTrade a české velvyslanectví dále připraví B2B akci s místními partnery, zajistí dopravu mezi jednáními a vydají propagační katalog s profily účastníků. Mise je určena především firmám z oblasti vodohospodářství, odpadového hospodářství, životního prostředí a environmentálních technologií.
Jana Nováková
zdroj: CzechTrade / Czech Business