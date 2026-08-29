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Češi objevují levnější moře než Chorvatsko. Za cenu týdne si tu užijí rovnou 2 týdny

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Pro české rodiny dlouho platilo jednoduché pravidlo: dovolená u moře znamená Chorvatsko. Naložit […]
Češi objevují levnější moře než Chorvatsko. Za cenu týdne si tu užijí rovnou 2 týdny

Češi objevují levnější moře než Chorvatsko. Za cenu týdne si tu užijí rovnou 2 týdny

Zdroj: Outdoor tipy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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