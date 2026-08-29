Reklama
4 min
Tchyně nevěřila, že tenhle salát dělám z 1 obyčejné suroviny. Na svatbě zmizel první a recept jsem diktovala celý večerPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Některé recepty vypadají jako hodiny práce a plná peněženka drahých surovin, a […]
Tchyně nevěřila, že tenhle salát dělám z 1 obyčejné suroviny. Na svatbě zmizel první a recept jsem diktovala celý večer
Zdroj: Extrafit.cz
Reklama
Skandinávci vykupují české lisy na ovoce z osmdesátek. U nás rezaví na půdách, v zahraničí za ně dají i 6 000 Kč
Na půdách a v kůlnách u rodinných domů stojí těžké železné lisy, […]
Ani ocet, ani soda. Připálený plech bude jako nový, když ho na noc zalijete 1 tekutinou
Připálený plech dokáže zkazit radost i z povedeného pečení. Většina lidí popadne […]
Češi přestávají kupovat čajové sáčky. Nahrazují je 1 věcí, díky které má čaj plnou chuť a stojí zlomek
Šálek čaje si dá skoro každý z nás. Roky jsme přitom automaticky […]
Tohle měl v garáži každý Čechoslovák. Dnes za to sběratelé dají klidně i 50 000 Kč
Zaprášená stará motorka opřená v koutě garáže, roky nenastartovaná a přehozená plachtou. […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Dvě suroviny ze spíže a z lékárny dokážou v srpnu zdvojnásobit úrodu paprik. Většina zahrádkářů je přitom nikdy nezkusila
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 07:05
2 min
Poznáte, že léto v Hradci končí? Těchto deset věcí vás prozradí
Hradecká Drbna
dnes, 07:00
3 min
Pastelky, nůžky i dárkové předměty. Praha rozdá prvňákům 17 tisíc balíčků
Pražská Drbna
dnes, 07:00
1 min
Během Dnů evropského dědictví lze navštívit i jinak běžně nepřístupná místa
Liberecká Drbna
dnes, 07:00
1 min
Apokalypsa nás nechce strašit, ale proměnit náš pohled na svět
Proboha!
dnes, 07:00
6 min
Reklama
S kreditkou proti HIV. Český start-up chce prorazit s přesnými rychlotesty
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:56
Devět let hledala svou čivavu, až ji přestali brát vážně. Pak jí veterinář napsal e-mail, ze kterého plakala dlouhé minuty
DámskýDeník.cz
dnes, 06:50
2 min
Lucie Borhyová výrazně změnila účes: Dlouhé vlasy jsou pryč, fanoušci její proměnu chválí
Trendy Život
dnes, 06:50
2 min
Řepka po aféře vsadil na romantiku: S Kristelovou odjel do Itálie, kde si svou ženu náležitě opečovává
Trendy Život
dnes, 06:49
3 min
Voda po uvařených vejcích nabízí překvapivé možnosti dalšího využití. Vylitím do odpadu mizí cenný pomocník domácnosti
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:46
3 min
Reklama
Josef Kemr měl kromě herectví vášeň, o které dodnes téměř nikdo netuší: Svými poklady zaplnil celý pražský byt
In-lifestyle.cz
dnes, 06:45
3 min
Nenápadná věc z babiččiny kuchyně má dnes vysokou hodnotu: Staré šlehače sběratelé hledají po celém Česku
Světkreativity
dnes, 06:43
2 min
Vojta Kotek po měsících sundal klobouk a ukázal vlasy. Ženy píšou, že mu šediny sluší víc než jeho účes v dvaceti
VIPživot.cz
dnes, 06:38
2 min
Od září začínají ceny v této oblíbené destinaci padat o desítky procent: Moře je tu přitom teplejší než v červnu
Světkreativity
dnes, 06:36
2 min
Český turista zahynul v Tatrách. Z oblíbené horské trasy spadl směrem k plesu
Trendy svět
dnes, 06:35
2 min
Reklama
Horský vůdce napadl turistu na Großglockneru. Od hluboké propasti je dělily centimetry
Trendy svět
dnes, 06:34
2 min
Dívku s Downovým syndromem odmítlo adoptovat 20 rodin. Po čase se našel muž, který se rozhodl konat
Světkreativity
dnes, 06:32
3 min
„Úplně nový svět.“ Magická platová hranice padla, NHL teď vládne Nečasův parťák
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 06:32
Bouřka překvapila turisty přímo na rakouských jezerech. Několik lidí se dostalo do nouze
Trendy svět
dnes, 06:31
3 min
Bouřky komplikují návraty z Mallorky. Desítky letů nabraly zpoždění, letiště zaplnili čekající turisté
Trendy svět
dnes, 06:31
2 min
Reklama
Princezna Kate ohromila fanoušky novou barvou vlasů: Důvod je však úplně jiný, než si veřejnost myslí
In-lifestyle.cz
dnes, 06:30
3 min
Ráno je s úsměvem doprovodili do tříd, domů se už nevrátili: Ze slov zdrcených rodičů naskakuje husí kůže
Asianstyle
dnes, 06:30
4 min
KVÍZ: Na první pohled snadné, pak začnete pochybovat. Dáte český pravopis na plný počet?
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:30
Je výhodnější platit kartou, nebo v hotovosti? Výsledek testu překvapil i samotné odborníky
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
4 min
Nepříjemný zánět dásní bude minulostí díky domácím léčivým metodám, které jsou po léta ověřené
Krasnezeny.eu
dnes, 06:28
3 min
Reklama
Šťavnatý makový koláč bez mouky: Díky blumám není ani trochu suchý
Cooky.cz
dnes, 06:28
5 min
Stálo to 30 Kčs a viselo v každé spíži. Po revoluci to většina lidí vyhodila, dnes je z toho rarita
Extrafit.cz
dnes, 06:17
4 min
Zkřížené meče, korunka, písmeno S. Tohle na spodku porcelánu znamená, že máte doma malý poklad
adbz.cz
dnes, 06:16
2 min
Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:14
Bartůňková nedotáhla skvěle rozehrané semifinále, Nouza je ve finále deblu
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 06:14
Reklama
JWST našel ve starém vesmíru stovky podivných červených teček. Teď se kolem nich konečně objevily galaxie
Kód Enigma
dnes, 06:13
13 min
Ze Sparty za maďarským titulem. Birmančević je krok od přichodu do Ferencvárose
SportWin
dnes, 06:10
2 min
Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si část jejích zásob
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:02
Postřelená žena z fotografie před rozhlasem se léčila rok, o muži vedle ní se nic neví
HlídacíPes.org
dnes, 06:00
9 min
Pivo za 2,30 € a nocleh za 40 €. Nejlevnější evropské město na víkend drží ceny díky jednomu faktoru, který jinde v regionu zmizel
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Reklama
Nasypte 5 cm pod borůvky a keře se prohnou pod plody. Má to ale jedno pravidlo, které řada zahrádkářů nerespektuje
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
V lednici mi zkyslo mléko. Udělala jsem zásadní chybu, kterou dělá snad každý Čech
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
3 min
Ibišek kvete od července do září, ale jen když ho hnojíte jednou konkrétní věcí z kuchyně. Většina zahrádkářů ji vylévá do dřezu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Odpověď USA na čínskou PL-17: Nová střela AIM-424 „Malice“ má chránit letadlové lodě
Securitytech
dnes, 06:00
4 min
Přichází nejrizikovější období na silnicích. Co říká expert na vybržděného kamioňáka?
Aktuálně.cz - Video
dnes, 06:00
Reklama
Reklama
Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj
Pamatujete Hrubce z Poldy? Dnes žije „na hřbitově“ a důchod by mu prý nestačil ani na máslo
„Rychlovarnou konvici jsem vyhodil,“ zní od Čechů: Nahrazují ji vychytávkou, která ohřeje vodu za tři vteřiny
Naprosto vědecký pohled na zcela lidskou potřebu: Proč prdíme – a co s tím má společného obyčejná chůze
Český turista zahynul v Tatrách. Z oblíbené horské trasy spadl směrem k plesu
Reklama
Reklama