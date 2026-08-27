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Srpnová péče o maliny: Napřesrok čekejte záplavu plodů

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Dennívýzva
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Utrhnout si přímo z keře na zahradě sladkou malinu rozhodně stojí za to. Chuťově je vynikající a s těmi kupovanými se srovnávat vůbec nedá. Pokud se navíc urodí malin spousta, není co řešit. Maliny se řadí mezi plodiny, které nejsou z hlediska péče nijak náročné, přesto se vyplatí nějaké úkony řešit. V následujících řádcích se podíváme mnohem podrobněji na to, jakou péči maliny vyžadují v srpnu. Podíváme se ale i na jiné úkony spojené s péčí o maliníky.
Maliny

Maliny

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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