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Šermíř si s rodinou pořídil ruinu zámku se dvěma strašidly. Po opravě je jako nový

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Dennívýzva
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Malebný šumavský zámek Mokrosuky nedaleko Sušice vlastní rodina historického šermíře, kováře a mečíře Jana Jelínka. Splnil si tak dávný sen. Vždy totiž toužil mít vlastní zámek. Společně s rodinou objekt už dlouhá léta nejen opravuje, ale také ho zpřístupňuje veřejnosti. Společně se zámkem získal i dvě strašidla, smutnou Bílou paní a ducha Šourala. Ten majitelům zámku dokonce pomáhá.
Šermíř si s rodinou pořídil rozpadlý zámek i se dvěma strašidly. Krásně ho opravili

Šermíř si s rodinou pořídil rozpadlý zámek i se dvěma strašidly. Krásně ho opravili

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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