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Modrá tečka na displeji Androidu znamená, že vás právě někdo sleduje. Neignorujte ji a klepněte na ni

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Malá modrá tečka ve stavové liště Androidu prozradí, která aplikace právě čte vaši polohu. Stačí na ni klepnout.
Telefon, lokátor, mapa

Telefon, lokátor, mapa

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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