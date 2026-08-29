Modrá tečka na displeji Androidu znamená, že vás právě někdo sleduje. Neignorujte ji a klepněte na ni

Žádný hacker, žádný stalker za rohem. „Někdo vás sleduje“ v tomto případě znamená, že konkrétní aplikace ve vašem telefonu právě přistupuje k údajům o poloze zařízení. Může to být navigace, předpověď počasí, ale také aplikace, která vaši polohu ke své hlavní funkci vůbec nepotřebuje. Právě proto Google zavedl do systému trvalý vizuální indikátor, modrou tečku v horní liště displeje. Když ji stáhnete prstem dolů, změní se v modrou „pilulku“ s ikonou polohy. A když na ni klepnete, otevře se přehled aplikací, které polohu nedávno použily, a je možné jim oprávnění rovnou odebrat. Funkci neignorujte. Je to nejrychlejší cesta, jak zjistit, která aplikace si bere data o tom, kde právě jste.
Když se modrá tečka objevila a na kterých telefonech ji najdete
Časová osa je trochu zamotaná. Na telefonech Pixel se modrý indikátor polohy objevil už v rámci aktualizace Android 16 QPR3, kterou Google začal na Pixely distribuovat v březnu 2026. Oficiálně ho ale Google popisuje až v materiálech pro Android 17 z 26. března 2026. Prakticky to znamená jediné: majitelé Pixelů už funkci mají, ostatní si počkají na aktualizaci od svého výrobce.
A právě tady nastává zásadní rozdíl. Samsung i Xiaomi používají vlastní nadstavby s odlišným vzhledem i chováním indikátorů soukromí. Samsung nabízí Privacy Dashboard s historií přístupů k poloze za posledních 24 hodin, u některých modelů Galaxy dokonce za 7 dní. Xiaomi zase dlouhodobě staví na vlastních režimech oprávnění, například „Povolit jen při používání“ nebo „Povolit jen pro aktuální operaci“. Modrou tapnutelnou tečku v identické podobě jako Pixel ale ani jeden z výrobců ve své veřejné dokumentaci nepopisuje. Princip ochrany je podobný, provedení se liší.
Co se stane po klepnutí a proč je to důležité
Klepnutí na modrou pilulku otevře dialog „Recent app use“, tedy seznam aplikací, které nedávno přistupovaly k poloze. U každé z nich je zkratka do správy oprávnění. Celý proces zabere pár sekund.
Důležitější je ale to, co potřebujete vědět. Indikátor se totiž zobrazuje i při přístupu systémových služeb a aplikací, nejen u běžných nesystémových aplikací. Pokud se modrá tečka rozsvítí ve chvíli, kdy nepoužíváte mapy ani navigaci, stojí za to zkontrolovat, která aplikace nebo služba si polohu vzala. Google uvádí, že přístup k poloze přes knihovnu nebo reklamní SDK zabudované uvnitř aplikace se připisuje aplikaci samotné. Jinými slovy, i když vy sami v aplikaci nic s polohou neděláte, její přibalený kód může k poloze přistupovat.
Na starších Androidech (verze 12 a novější) existuje alespoň Privacy Dashboard s časově omezeným přehledem přístupů k poloze, kameře a mikrofonu. Nový indikátor ale přidává zásadní věc: okamžitou viditelnost přímo ve stavové liště, bez toho, abyste museli cokoli otevírat.
Kdy je „Povolit vždy“ varovným signálem
Každá aplikace v Androidu žádá o oprávnění k poloze v několika režimech: nikdy, jen při používání nebo vždy. Problém nastává u třetí možnosti. Google sám ve svých pravidlech pro přístup k poloze na pozadí uvádí, že některé funkce tento přístup nepotřebují, například doporučování lidí poblíž, lokální personalizace obsahu, sledování zásilky nebo navigace pouze při otevřené aplikaci. Pokud taková aplikace přesto vyžaduje režim „Povolit vždy“, je to důvod k prověření.
Druhý varovný signál najdete v datových štítcích aplikací na Google Play. Pokud aplikace deklaruje sdílení polohy s třetími stranami pro reklamu nebo analytiku, víte, že vaše údaje o poloze mohou být předávány dál. Od Androidu 14 se navíc některé informace o využívání polohy zobrazují přímo v dialogu při udělování oprávnění.
Praktický postup odebrání oprávnění je jednoduchý:
- Nastavení → Poloha → Oprávnění aplikací k poloze → vybrat aplikaci → změnit na požadovaný režim
- Alternativně: podržet ikonu aplikace → Informace o aplikaci → Oprávnění → Poloha
Jak si ověřit, co aplikace skutečně dělá
Pro dokonalejší kontrolu existuje dostupná aplikace Exodus Privacy přes F-Droid. Zobrazí trackery a oprávnění deklarovaná v nainstalovaných aplikacích, včetně toho, zda aplikace obsahuje oprávnění ACCESS_BACKGROUND_LOCATION. Důležitá poznámka: Exodus provádí statickou analýzu kódu podle signatur známých trackerů. Nalezení signatury není automaticky důkazem, že tracker skutečně běží. Je to ale užitečný doplněk k vlastnímu úsudku.
Kombinace tří signálů (modrá tečka u aplikace bez zjevného důvodu, požadavek na trvalý přístup k poloze a větší počet trackerů v reportu Exodus) už podle nás ospravedlňuje smazání nebo náhradu aplikace.
Srovnání s iPhonem: jiný přístup, stejný cíl
iPhone pro polohu používá ikonu šipky v horní liště, ne barevnou tečku. Oranžová a zelená tečka v iOS patří mikrofonu a kameře. Novinka Androidu jde o krok dál: kromě vizuálního upozornění nabízí po klepnutí přímo výpis aplikací s nedávným přístupem a rychlou správu oprávnění. V tomto ohledu je nový indikátor Androidu praktičtější.
Android navíc umí uživatele upozornit, že aplikace s přístupem k poloze nově deklaruje sdílení dat s třetími stranami nebo změnila účel využití údajů, například pro reklamu. Tahle funkce běží na pozadí a většina uživatelů o ní neví. Vyplatí se jí věnovat pozornost, je to pojistka, která pracuje i ve chvíli, kdy se na modrou tečku zrovna nedíváte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman