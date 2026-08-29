Maminka nevěřila, že tuhle svíčkovou vařím úplně bez smetany. Na nedělním obědě si všichni přidávali a recept jsem posílala i tetě

Svíčková patří k jídlům, u kterých má skoro každá rodina svoje pevné pravidlo. A jedno z těch nejtvrdohlavějších zní, že bez pořádné dávky smetany to prostě není ono. Přitom omáčka může být hustá, sametová a plná chuti i tehdy, když do ní žádná smetana nepřijde. Jen je potřeba vědět, odkud se ta krémovost doopravdy bere.
Odkud se bere krémová hustota
Když někomu předložíte svíčkovou omáčku bez smetany a neřeknete mu, co v ní je, většina lidí u stolu rozdíl nepozná. Vysvětlení je jednodušší, než by čekali. Hustotu a jemnou chuť omáčce dodá kořenová zelenina. Mrkev, celer a petržel se během dušení rozvaří doměkka, a jakmile je rozmixujete, samy omáčku zahustí a dají jí tu typickou plnou chuť.
Proto se u odlehčené verze používá zeleniny víc než obvykle. Čím větší porci mrkve a celeru do základu dáte, tím hustší omáčka nakonec bude, i bez kapky smetany a bez klasické jíšky. Zelenina navíc přidává vlákninu, takže výsledek je lehčí na žaludek.
Přečtěte si také: Češi končí se slunečnicovým olejem. Nahrazují ho touto 1 vychytávkou, na které jde smažit úplně všechno Hustotu omáčce dodají mrkev, celer a petržel, které se při dušení rozvaří doměkka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak omáčku uvařit krok za krokem
Začátek se od tradičního receptu skoro neliší.
Maso osolte, opepřete a ze všech stran ho zprudka opečte na troše tuku, dokud nezezlátne. Pak ho odložte stranou. Do stejného hrnce nasypte nakrájenou kořenovou zeleninu s cibulí a opékejte ji trpělivě dozlatova. Tenhle krok se vyplatí nespěchat, protože právě tady vzniká velká část výsledné chuti. Osmaženou zeleninu posypte špetkou cukru a nechte ho krátce zkaramelizovat. Potom zalijte troškou octa a vyčkejte, až se ostrý kyselý pach vyvaří. Přidejte celý pepř, nové koření a bobkový list, ideálně v čajovém sítku nebo zavázané v plátně, ať je pak snadno vylovíte. Vraťte maso, podlijte vodou nebo vývarem a duste přikryté doměkka. V troubě na mírném stupni kolem 170 °C to trvá zhruba hodinu a půl. Mixér udělá zbytek práce
Až bude maso měkké, vytáhněte ho ven i s celým kořením. Zbylou zeleninu i se šťávou rozmixujte ponorným mixérem a pro dokonalou hladkost ji ještě protlačte přes jemné síto. V tu chvíli už máte v hrnci hustou krémovou omáčku, do které nešel jediný mléčný výrobek.
Ponorný mixér a jemné síto udělají ze zbylé zeleniny hladkou a hustou omáčku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Většinu práce s hustotou obstará právě ta rozmixovaná zelenina.
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„Část rozmixuji a vrátím zpátky, dostanu hustší konzistenci bez dalšího zahušťovadla,” popsal pro Kupi.cz kuchař David Perný z olomouckého hotelu.
Kdyby vám omáčka přesto připadala moc řídká, nejjednodušší je nechat ji ještě chvíli probublávat bez pokličky. Odpaří se přebytečná voda a chuť se přitom prohloubí. Teprve když opravdu spěcháte, sáhněte po lžičce bramborového nebo kukuřičného škrobu. Musíte ho ale nejdřív rozkvedlat ve studené vodě, jinak se vám v horké omáčce udělají hrudky.
Dolaďte chuť a maso vyberte podle sebe
Hotovou omáčku ochutnejte a dolaďte solí, kapkou citronu a špetkou cukru, dokud nebude přesně vyvážená mezi sladkou a kyselou. Kdo je zvyklý na sametovější verzi, může na úplný závěr přilít doušek mléka. Ani to ale není nutné, omáčka drží pohromadě i bez něj.
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Volnou ruku máte i u masa. Klidně zůstaňte u klasického hovězího zadního, ale svíčková vyjde skvěle i s krůtím stehnem nebo kuřecím masem, které je lehčí a uvaří se rychleji. Slaninu na protýkání můžete bez obav vynechat. A až talíře doplníte knedlíkem, nikdo u nedělního stolu nepozná, že jste smetanu nechali stát ve chladničce.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47148-cim-zahustit-omacku-bez-mouky, https://www.zereme.com/blog/post/7-rychla-svickova-bez-smetany, https://www.jakvkuchyni.cz/recepty/svickova-na-smetane-bez-mouky/, https://www.kucharkaprodceru.cz/svickova-na-smetane-recept/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/odlehcena-klasika-lehka-svickova-na-smetane/