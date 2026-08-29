Rostlina, kterou směli kopat jen psi, jinak hrozila smrt. Mandragora léčila už za Hippokrata a dodnes fascinuje vědce

Mandragora si vybudovala reputaci, která přežila tisíciletí, od antických lékařů přes rudolfinské kabinety kuriozit až po dnešní laboratoře zkoumající její alkaloidy v souvislosti s neurologickými chorobami a nádorovým bádáním. Fascinace touto lilkovitou bylinou stojí na tom, že její mytologie vyrůstá z reálné chemie. Křik kořene při vytržení ze země je samozřejmě pověra. Ale látky, které mandragora obsahuje, dokážou změnit vědomí, uspat, a v dostatečné dávce zabít.
Josephus Flavius a pes, který měl zemřít místo člověka
Nejstarší dochovaný popis rituálního sběru mandragory pochází od židovského historika Josepha Flavia z 1. století. V jeho podání rostlina svítí ve tmě a uhýbá ruce sběrače; jedinou cestou, jak ji bezpečně vyrvat, je přivázat k ní psa, který kořen vytáhne a zahyne místo člověka. Flaviova zpráva ještě nezná motiv smrtícího křiku, ten dolepily pozdější středověké vrstvy příběhu, kdy se mandragora proměnila v bytost s démonickým hlasem, schopnou usmrtit každého, kdo zaslechne její nářek.
Proč se tak mocná legenda uchytila právě kolem této rostliny? Odpověď leží v jejím vzhledu i účincích. Kořen dorůstá desítek centimetrů, často se větví do dvou „nohou“ a dvou „paží“ a při troše představivosti skutečně připomíná lidské tělo. K antropomorfnímu tvaru se přidala zkušenost s intoxikací: kdo se mandragorou otrávil, zažil poruchy paměti, delirantní vize a hlubokou ospalost. Kombinace tvarové podobnosti a omamného účinku vytvořila ideální živnou půdu pro pověru, že v kořeni sídlí cosi živého.
Tropanové alkaloidy: chemie, která stojí za celou pověstí
Mandragora lékařská (
Mandragora officinarum) patří do čeledi lilkovitých, kam spadají i další proslulé jedovaté rostliny, třeba rulík zlomocný a blín černý. Všechny tři sdílejí tropanové alkaloidy s anticholinergním účinkem: hyoscyamin a skopolamin. V nízké, pečlivě odměřené dávce tyto sloučeniny tlumí bolest, uvolňují křeče a navozují ospalost. Stačí ale nepatrné překročení prahu a nastupuje otrava: dezorientace, halucinace, bezvědomí.
Studie publikovaná v roce 2019 odhalila, že
M. officinarum se od příbuzných druhů rodu Mandragora liší nefunkčním genem H6H, což vede k neobvykle vysokému obsahu hyoscyaminu a odlišnému alkaloidovému profilu. Právě tato chemická rozmanitost činí z mandragory zajímavý objekt pro farmakologický výzkum. Vedle tropanových alkaloidů obsahuje i withanolidy, skupinu steroidních laktonů, které v preklinických modelech akutní myeloidní leukémie prokázaly schopnost vyvolat apoptózu nádorových buněk. Současný výzkum withanolidů zůstává na úrovni buněčných kultur a signálních drah; do schváleného léku je daleko. Přesto jde o jednu z nejkonkrétnějších stop, kudy se ubírá moderní zájem o prastarou rostlinu. Rudolfinská Praha a obchod s falešnými kořeny
Na přelomu 16. a 17. století se mandragora stala prestižním sběratelským artiklem. Císař Rudolf II. uchovával ve svém pražském kabinetu kuriozit „několik mužíčků z kořene mandragory“, ceněných na úrovni jiných magicky nabitých rarit. Poptávka po autentických exemplářích vyvolala vlnu padělků: obchodníci opracovávali kořeny jiných rostlin do lidské podoby a vydávali je za pravou mandragoru. Raně novověcí autoři si na tento podvod opakovaně stěžovali.
Pikantní je, že mandragora v českých zemích přirozeně neroste, její domovinou zůstává Středomoří, od Itálie a Španělska po severní Afriku. Legendy o sběru na „šibeničních vrších“ v Čechách proto patří spíš do folklórní vrstvy než do botanické reality. Kořeny, které se dostaly do rudolfinských sbírek, musely být dovezeny, nebo vyrobeny.
VIDEO Zakázaná v potravinách, živá v lékopisu
V české legislativě má mandragora jasně vymezené místo.
Vyhláška č. 58/2018 Sb. řadí kořen Mandragora officinarum mezi rostliny zakázané při výrobě potravin a doplňků stravy. Zároveň starší vyhláška Ministerstva zdravotnictví ji vede mezi rostlinami využívanými pro farmaceutické a terapeutické účely. Evropský lékopis eviduje monografii „Mandragora ad praeparata homeopathica“, a právě v homeopatické stopě dnes mandragora v českém zdravotnickém systému formálně přežívá.
Pro laika z toho plyne jednoznačný závěr: samoléčba kořenem mandragory představuje reálné nebezpečí. Rozmezí mezi účinnou a toxickou dávkou tropanových alkaloidů je úzké a bez laboratorního zázemí prakticky neodhadnutelné. Historická pověst „rostliny, která uspí i zabije“ odpovídá farmakologické realitě přesněji, než by se na první pohled zdálo.
Proč laboratoře stále hledají v mandragoře nové odpovědi
Současný vědecký zájem o mandragoru sleduje dvě hlavní linie. První spojuje tropanové alkaloidy s neurologickým výzkumem; anticholinergní látky hrají roli v pochopení mechanismů Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních stavů. Druhá linie míří k withanolidům a jejich protinádorovému potenciálu, zatím ověřovanému na buněčných modelech. Obě cesty jsou teprve na začátku a žádná z nich dosud nepřinesla schválený lék. Přesto ukazují, že mandragora zůstává chemicky bohatým zdrojem, který moderní věda zdaleka nevytěžila.
Legenda o křiku kořene dávno utichla. Ale rostlina, kolem které vznikla, stále promlouvá řečí molekul, jež dokážou měnit chod lidského organismu. A právě proto se k ní vracíme už třetí tisíciletí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková