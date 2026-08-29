50 km od Amalfi leží šest ostrovů, které Italové tají. Vulkanický tuf vytváří přirozené bazény přímo v útesech

Souostroví tvoří Ponza, Gavi, Palmarola, Zannone, Santo Stefano a Ventotene. Severozápadní čtveřice (Ponza, Palmarola, Zannone a Gavi) se shlukuje kolem hlavního ostrova s přístavním městečkem, jihovýchodní dvojici zastupuje Ventotene a neobydlený Santo Stefano. Stálé obyvatele najdete výhradně na Ponze a Ventotene. Zbytek patří mořským ptákům, ještěrkám a vulkanickému tufu, který tu vlny milion let opracovávají do groteskních věží, oblouků a jeskyní. Právě tahle kombinace (omezená doprava, chráněné území a drobná kapacita) drží Pontiny stranou proudu, který mezitím zaplavil Amalfské pobřeží i Capri. Zatímco město Amalfi v létě 2026 zavádí
Carta di Amalfi a region Kampánie schvaluje první organizaci destinačního managementu pro řízení turistických toků, na Pontinách tempo pořád diktují lodní řády a přírodní ochranný režim. Palmarola: vulkanická katedrála bez jediného hotelu
Deset kilometrů západně od Ponzy vyčnívá z hladiny Palmarola, ostrov, který
Italia.it řadí mezi nejkrásnější ve Středomoří. Přistát se dá jediným způsobem: v malé zátoce Cala del Porto na východním břehu. Žádný mol, žádný přístav s odbavovací halou. Loď zastaví, cestující přeskočí na úzký pás kamení, a to je veškerá infrastruktura.
Kolem ostrova se pak odvíjí scenérie, kterou místní lodníci z družstva Barcaioli Ponzesi pojmenovávají s téměř sakrální úctou. U Punta della Brecce a Cala Tramontana stojí Cattedrale, skalní masiv ze světlého tufu, jehož vertikální žebrování připomíná gotické pilíře. Na protější straně ostrova, u Punta di Mezzogiorno, se tyčí faraglioni, izolované skalní jehly oddělené od pobřeží erozí. A mezi nimi La Forcina, přirozený oblouk vyřezaný vlnami a větrem do útesu, pod nímž proplouvají výletní čluny.
Vulkanický tuf, ze kterého Palmarola sestává, vznikl ze zpevněného sopečného popela a úlomků vyvržených při dávných explozivních erupcích. Podle studie publikované v
AGU Geochemistry, Geophysics, Geosystems se ostrovní těleso formovalo v pleistocénu, zhruba před 1,6 až 1,0 milionu let. Dnešní grotty, koupací kapsy a oblouky jsou dílem následné pobřežní eroze: vlny nejprve vyhlodají dutinu, ta se rozšíří v jeskyni, prorazí strop výběžku a vznikne oblouk. Když oblouk zkolabuje, zbyde osamělá věž trčící z moře. Celý cyklus probíhá dodnes, centimetr po centimetru. Proč Pontiny odolávají přívalu návštěvníků
Ochranný režim tu funguje od srpna 1998, kdy italská Gazzetta Ufficiale vyhlásila opatření pro Ponzu i Palmarolu. Palmarola získala status přírodní rezervace a praktický dopad je zřejmý: minimální zástavba, regulované zacházení s územím, žádné hotelové komplexy. Kdo chce na Palmarole přespat, musí se spokojit s hrstkou primitivních přístřešků vytesaných do skály, pozůstatky dávného rybářského osídlení.
K přírodní ochraně se přidává logistická bariéra. Na Pontiny se nedostanete dálnicí ani lanovkou. Trajekty a rychlé lodě vyplouvají z pěti pevninských přístavů: Formie, Anzia, Terraciny, San Felice Circeo a Neapole. Z Neapole trvá plavba na Ponzu kolem tří hodin. Z Formie na Ventotene je to kratší, ale spojů jezdí minimum, v hlavní sezoně dvě denní linky. Mimo červenec a srpen se nabídka dále ztenčuje.
Výsledek? Kapacita příjezdu je fyzicky omezená počtem lodí a sedadel. Žádný autobus, žádný přeplněný parking. Podle nás právě tenhle součet (ochranný status, jediný přístav na Palmarole, malá flotila trajektů) drží Pontiny v pozdní fázi italského turismu, kdy destinaci ještě formuje příroda a lodní řád, nikoli řízení davů a digitální vstupenky.
VIDEO Ventotene: exilový ostrov s vrstvami dějin vytesanými do skály
Zatímco Palmarola láká geologií, Ventotene přidává historickou hloubku. Už za císaře Augusta sloužil ostrov jako místo vyhnanství pro nepohodlné příslušnice vládnoucího rodu; Julia, Agrippina i Octavia tu strávily roky v izolaci. Pozůstatky augustovské vily, kterou
obec Ventotene eviduje jako Villa Giulia, dodnes stojí nad útesy. Starověký přístav i další stavby jsou vytesané přímo do tufového masivu, takže geologie a archeologie tu splývají v jednu vrstvu.
O dva tisíce let později, v roce 1941, sepsali na Ventotene politický vězeň Altiero Spinelli a ekonom Ernesto Rossi Manifest z Ventotene, jeden ze zakládajících textů evropského federalismu. Ostrov, kam Řím posílal nepohodlné, se paradoxně stal místem, kde vznikla vize sjednocené Evropy.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková