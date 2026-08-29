Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

U letiště v Karlových Varech už funguje placené parkoviště pro cestující

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na letišti v Karlových Varech cestujícím slouží odstavné parkoviště pro 137 aut. Stavba vyšla na 13,4 milionu korun včetně DPH. Elektronický rezervační systém i ceník parkování jsou dostupné na webu letiště.
U letiště v Karlových Varech už funguje placené parkoviště pro cestující

U letiště v Karlových Varech už funguje placené parkoviště pro cestující

Zdroj: Letiště Karlovy Vary
Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
V Karlovarském kraji bude v 33 obcích jen jedna kandidátka, stejně tam musí volit
V Karlovarském kraji bude v 33 obcích jen jedna kandidátka, stejně tam musí volit
FOTO: Aš po rekonstrukci za 200 milionů napouští bazén, otevřít se má v říjnu
FOTO: Aš po rekonstrukci za 200 milionů napouští bazén, otevřít se má v říjnu

Aš na Chebsku začala po končící rekonstrukci zhruba za 200 milionů korun napouštět městský bazén. Po...

Den národnostních menšin: Sokolov nabídne hudbu i gastronomii z celého světa
Den národnostních menšin: Sokolov nabídne hudbu i gastronomii z celého světa

Sokolov příští sobotu ožije kulturami z celého světa, veřejnost bude rozmanité kultury poznávat doslova...

U Kynšperku zemřel motorkář po střetu s nákladním autem, jehož řidič pil
U Kynšperku zemřel motorkář po střetu s nákladním autem, jehož řidič pil

Řidič elektrického motocyklu zemřel dnes odpoledne při střetu s nákladním autem na silnici 606 u Kynšperku...

Ostrov buduje biatlonové centrum pro mládež, možná letos stihne i druhou etapu
Ostrov buduje biatlonové centrum pro mládež, možná letos stihne i druhou etapu

V Ostrově na Karlovarsku se naplno rozběhla stavba první etapy biatlonového areálu. Budování sportoviště s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.