U letiště v Karlových Varech už funguje placené parkoviště pro cestujícíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U letiště v Karlových Varech už funguje placené parkoviště pro cestující
Aš na Chebsku začala po končící rekonstrukci zhruba za 200 milionů korun napouštět městský bazén. Po...
Sokolov příští sobotu ožije kulturami z celého světa, veřejnost bude rozmanité kultury poznávat doslova...
Řidič elektrického motocyklu zemřel dnes odpoledne při střetu s nákladním autem na silnici 606 u Kynšperku...
V Ostrově na Karlovarsku se naplno rozběhla stavba první etapy biatlonového areálu. Budování sportoviště s...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
- VIDEO: Napadení manželky v Otovicích byl pokus o vraždu, útočníkovi hrozí 18 let
- Hledaný muž z Karlovarska se našel, policie ho obvinila z pokusu o vraždu manželky
- Některá koupaliště v Karlovarském kraji už nejsou ke koupání, jinde je voda čistá
- Drama na Karlovarsku: Muž napadl manželku a utekl. Pátral po něm vrtulník i desítky policistů